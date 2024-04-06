|
Dünya

Gazze'de ateşkes müzakereleri yarın başlıyor

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden başlayacağı belirtildi. Mısır basınında yer alan habere göre; müzakerelere Katar, İsrail ve Hamas'tan heyetler katılacak.

19:12 - 6/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:15 - 6/04/2024 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

"Kahire el-İhbariyye" televizyonunun Mısırlı üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde, Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda yoğun şekilde diplomatik temasların yapıldığı kaydedildi.

Kahire ev sahipliği yapacak

Haberde,
"Kahire, Gazze'de huzurun sağlanması konusunda yarın (pazar) toplantılara ev sahipliği yapacak."
ifadelerine yer verildi.

Katar, İsrail ve Hamas heyetleri katılacak

Müzakerelere CIA Direktörü Bill Burns, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve İsrail heyeti ile Hamas'ın önde gelen isimlerinden oluşan bir heyetin katılacağı bilgisine yer verildi.

Mısır'dan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin Mısır'ın daveti üzerine Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerine katılmak için yarın Kahire'ye gideceği bildirilmişti.



#Gazze
#İsrail
#Mısır
#Kahire
#Katar
22 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekliye zam son dakika hesabı şekillendi! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu