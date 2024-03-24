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Dünya

Gazze'de can kaybı 32 bin 226'ya yükseldi

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 226'ya, yaralananların sayısı ise 74 bin 518'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte 8 saldırı gerçekleştirdiği, 84 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 106 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi.

11:44 - 24/03/2024 Pazar
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Gazze'de bilanço ağırlaşıyor
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 226'ya, yaralananların sayısı ise 74 bin 518'e yükseldi.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 170. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,
İsrail'in son 24 saatte 8 saldırı gerçekleştirdiği, 84 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 106 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 226'ya, yaralananların sayısının ise 74 bin 518'e yükseldiği ifade edildi.



#Gazze
#İsrail
#can kaybı
1 saat önce
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