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Gazze'de can kaybı 51 bin 157'ye yükseldi

Gazze'de can kaybı 51 bin 157'ye yükseldi

13:1119/04/2025, Cumartesi
IHA
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İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana yaşanan can kaybı bin 783'e yükseldi.
İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana yaşanan can kaybı bin 783'e yükseldi.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 157'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 48 saat içinde Gazze Şeridi'nde 92 kişinin hayatını kaybettiği, 219 kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana yaşanan can kaybının bin 783'e, yaralı sayısının ise 4 bin 683'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırı başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı ise 51 bin 157'ye, yaralı sayısı 116 bin 724'e yükseldi.


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