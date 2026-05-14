Gazze'de can kaybı 72 bin 744’e yükseldi

13:2214/05/2026, Perşembe
IHA
Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 857’ye, enkaz altından çıkarılanların sayısının 771’e, yaralı sayısının da 2 bin 486’ya yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saat içinde 2 sivilin cenazesinin getirildiğini ve 7 Ekim 2023’ten bu yana bölgede devam eden İsrail saldırıları nedeniyle toplam can kaybının 72 bin 744’e yükseldiğini duyurdu.

İsrail’in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ndeki saldırıları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte bölgede düzenlediği saldırılarında bir sivilin öldüğünü, 24 sivilin de yaralandığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, daha önceki İsrail saldırıları sırasında meydana gelen enkazdan bir kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını belirtti.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim’den bu yana ölenlerin sayısının 857’ye, enkaz altından çıkarılanların sayısının 771’e, yaralı sayısının da 2 bin 486’ya yükseldiği aktarıldı.

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 744’e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 588’e ulaştığı aktarıldı.


