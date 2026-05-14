Gazze'de can kaybı 72 bin 744’e yükseldi

İsrail’in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ndeki saldırıları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte bölgede düzenlediği saldırılarında bir sivilin öldüğünü, 24 sivilin de yaralandığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, daha önceki İsrail saldırıları sırasında meydana gelen enkazdan bir kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını belirtti.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim’den bu yana ölenlerin sayısının 857’ye, enkaz altından çıkarılanların sayısının 771’e, yaralı sayısının da 2 bin 486’ya yükseldiği aktarıldı.

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 744’e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 588’e ulaştığı aktarıldı.



