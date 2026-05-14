Gazze misyonumuz devam ediyor

Küresel Sumud Filosu Yürütme Komitesi üyeleri, serbest bırakılan aktivistler, uluslararası hukukçular ve doktorlar, Marmaris Limanı’nda bir basın toplantısı düzenledi. İşgalci İsrail güçlerinin uluslararası sularda gerçekleştirdiği şiddet içeren yasa dışı müdahaleler, gemilere el koyma girişimleri ve uluslararası aktivistlere yönelik belgelenmiş işkence ile cinsel istismar iddialarının ardından, filonun Gazze ablukasını kırmaya yönelik son aşama planı kamuoyuyla paylaşıldı.





54 TEKNELİK KONVOY

Filonun bugün hareket ederek Özgürlük Filosu Koalisyonu ile birleşeceği ve 45 ülkeden yaklaşık 500 katılımcının bulunduğu 54 teknelik büyük bir deniz konvoyu oluşturacağı bildirildi. Filo yetkilileri, harekete geçme kararının “vicdani ve hayati zorunluluklara” dayandığını belirtti. Açıklamada, Gazze’de sağlık sisteminin tamamen çökme noktasına geldiği vurgulanarak, filoda yer alan tıbbi yardım gemilerinin doğrudan sivil öncülüğünde bir insani müdahale niteliği taşıdığı ifade edildi.





KARA KONVOYU DA İLERLİYOR

Deniz filosuyla eş zamanlı olarak Kuzey Afrika’da hazırlanan kara konvoyunun da Refah Sınır Kapısı’na doğru ilerlediği açıklandı. Organizatörler, onlarca yardım kamyonu ile 30’dan fazla ülkeden yüzlerce katılımcının yer aldığı kara konvoyunun Libya üzerinden Refah’a ulaşmayı hedeflediğini bildirdi.





ULUSLARARASI TOPLUM SESSİZ KALDI

Filo organizatörleri açıklamada, Yunanistan hükümeti, Avrupa Birliği ve bazı bayrak devletlerini de eleştirdi. İsrail’in Gazze’den bin kilometreden fazla uzaklıktaki uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahalelere karşı sessiz kalındığını belirten organizatörler, uluslararası toplumun gerekli tepkiyi göstermediğini ifade etti.





47 ÜLKEDE PROTESTO

Filonun Gazze’ye doğru hareket edeceği günlerde dünya genelinde geniş katılımlı protestolar düzenleneceği de duyuruldu. 15-16 Mayıs tarihlerinde 47 ülkede 400’den fazla eylem planlandığı bildirildi.





HUKUK HİÇE SAYILDI

İsrail tarafından alıkonulduktan sonra serbest bırakılan aktivistlerden Seyf Ebu Kişk ve Thiago Avila da Marmaris'teki basın toplantısına katıldı. İsrail’in insan haklarını ve uluslararası hukuku hiçe saydığını söyleyen Ebu Kişk, tüm baskılara rağmen Gazze misyonunun devam edeceğini ilan etti. Thiago Avila da dünya kamuoyunun Filistin meselesine dair anlatılan resmi söylemleri sorgulamaya başladığını dile getirdi: “8 milyarlık bir gezegenin büyük kısmı artık hayatları boyunca kendilerine yalan söylendiğini fark etti.”



