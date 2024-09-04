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Dünya

Gazze'de hasarın maliyeti 18.5 milyar dolar

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu oluşan maddi hasarın maliyetinin 18.5 milyar dolar olduğunu duyurdu.

11:28 - 4/09/2024 Çarşamba
DHA
Foto: DHA
Foto: DHA

UNRWA'dan yapılan açıklamada, “Konut, Arazi ve Mülkiyet (HLP) Teknik Çalışma Grubuna (TWG) göre Gazze'de 79 bini tamamen yıkılmış olmak üzere en az 370 bin konut hasar görmüştür. Gazze'deki kritik altyapıya verilen zararın maliyetinin yaklaşık 18,5 milyar ABD doları olduğu tahmin edilmektedir; bunun yüzde 72'si konut sektörüne, yüzde 19'u su, sağlık ve eğitim gibi kamu hizmetleri altyapısına, yüzde 9'u ise ticari ve endüstriyel binalara verilen zarardan kaynaklanmaktadır” denildi.


‘Aşılama kampanyası bölge böle ilerleyecek'

UNRWA, çocuk felci kapsamında başlatılan aşılama kampanyasında ilk gün 87 bin, ikinci gün 74 bin, üçüncü gün ise 26 bin çocuğun aşılandığını, toplam aşılanan çocuk sayısının 187 bine ulaştığını duyurdu.


Aşılama prosedürünün ilk olarak Gazze'nin merkezi, daha sonra güneyi ve kuzeyinde devam edeceği belirtilerek, “Gazze Şeridi'nin belirli bölgelerindeki insani yardım duraklamaları, acil çocuk felci aşılama kampanyasının ilk turunun tamamlanmasını sağladı. Çocuk felci aşılama kampanyası aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve her seferinde bir bölgeye odaklanılacak. Merkez bölgeden başlayarak güneye ve son olarak da kuzey vilayetlerine geçilecek” ifadeleri kullanıldı.


#BM
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#İsrail
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