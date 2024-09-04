Gazze'de hasarın maliyeti 18.5 milyar dolar

UNRWA'dan yapılan açıklamada, “Konut, Arazi ve Mülkiyet (HLP) Teknik Çalışma Grubuna (TWG) göre Gazze'de 79 bini tamamen yıkılmış olmak üzere en az 370 bin konut hasar görmüştür. Gazze'deki kritik altyapıya verilen zararın maliyetinin yaklaşık 18,5 milyar ABD doları olduğu tahmin edilmektedir; bunun yüzde 72'si konut sektörüne, yüzde 19'u su, sağlık ve eğitim gibi kamu hizmetleri altyapısına, yüzde 9'u ise ticari ve endüstriyel binalara verilen zarardan kaynaklanmaktadır” denildi.