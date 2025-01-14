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Gazze'de katliam sürüyor

Gazze'de katliam sürüyor

04:0014/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

İşgalci İsrail, Gazze'de dün de 8 Filistinliyi katletti. Bebeğinin cansız bedenine sarılan bir baba, gözyaşlarına boğuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 8 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin merkezinde bir aracı hedef aldı. Çok sayıda sivilin bulunduğu aracın bombalandığı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu. İsrail ordusunun, güneyde yer alan Han Yunus'un kuzeyine saldırısında da 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Gazze'nin merkezine yönelik saldırıda ise 1'i çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da yaşanan çatışmada biri subay 5 askerinin hayatını kaybettiği, 8 askerin de yaralandığını duyurdu.



#Soykırım
#Gazze
#İsrail

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