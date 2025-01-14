Gazze'de katliam sürüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 8 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin merkezinde bir aracı hedef aldı. Çok sayıda sivilin bulunduğu aracın bombalandığı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu. İsrail ordusunun, güneyde yer alan Han Yunus'un kuzeyine saldırısında da 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Gazze'nin merkezine yönelik saldırıda ise 1'i çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da yaşanan çatışmada biri subay 5 askerinin hayatını kaybettiği, 8 askerin de yaralandığını duyurdu.