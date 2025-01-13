Gazzeli esirler İsrail'in işkencelerini anlattı: Kaynar su dökerek yaktılar

Aralık 2023 kaçırılan K.N., Siyonist İsrail askerleri tarafından sürekli dövüldüğünü bu yüzden vücudunda kırıklar oluştuğunu belirtti. 58 gün boyunca işkence gördüğünü söyleyen K.N. bu günleri “ahiret azabı gibi” olarak nitelendirdi. İsrail’in işkence merkezi Negev Hapishanesi’ne nakledildiğinde, elektrikli su ısıtıcısı ile üzerine kaynar su döküldüğünü söyledi.

Göçe zorlandığında kaçırıldı

Şubat 2024'de alıkonulduğunu belirten 21 yaşındaki A.H. ise göçe zorlandıkları sırada alıkonulduğunu, Gazze yakınlarında bir kampa götürüldüğünü ve 12 gün orada kaldığını, ardından Kudüs'teki bir kampa, daha sonra Ofer'e, son olarak da Negev'e nakledildiğini söyledi. Her naklin azap ve ölüm yolculuğu gibi olduğunu kaydeden A.H, “Bugün gördüğünüz gibi uyuz nedeniyle vücudumda çıbanlar, yaralar çıktı ve delikler açıldı.” dedi.

"Cehennemi yaşadık"

Filistinli K.C. ise "Alıkonulmamızın başlangıcında cehennemi yaşadık, ne akıbetimizi ne de hukuki statümüzü biliyorduk. Aleyhimizde suçlar, istismarların yanı sıra pek çok yasak uygulandı. Bugün açlıkla karşı karşıyayız, gıda miktarı gerçekten çok az ve insan için uygun değil." ifadelerini kullandı.

İşkenceler rapora yansıdı

Rapordaki başka esirler de benzer işkenceler gördüklerini kaydetti. Katil İsrail askerlerinin, Filistinli mahkumlara kelepçeli ve gözleri bağlı şekilde zulmettikleri rapora yansıdı. Raporda, İsrail askerlerin esirlerin üzerlerine kirli su döktükleri ve idrarlarını yaparak işkence ve kötü muamelede bulundukları yazıldı.















