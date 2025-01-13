İsrail çocuk katletmeye devam ediyor: Beş günde 70 çocuk öldürdü

İsrail'de yayın yapan Maariv Gazetesi, işgal ordusunun Beyt Hanun'da Filistinli direnişçilerle giriştiği çatışmalarda üçü Nahala Tugayı'na bağlı yedek subay olan 4 İsrail askerinin öldüğünü bildirdi. Gazete, İsrail ordusunun iki haftadır Beyt Hanun'da manevralar gerçekleştirdiğine işaret ederek, bu süreçte en az 11 askerinin çatışmalarda öldüğünü 30 askerinin ise yaralandığı kaydetti. Cibaliye'deki çatışmalarda ise İsrail Yayın Kurulu'nun (KAN) verdiği bilgiye göre, bir binaya sığınan işgal güçleri Hamas'a bağlı savaşçılar tarafından tuzağa düşürüldü. Daha önce döşenen bombaların patlatılması sonucu burada da Gafani Tugayı'na bağlı 3 ağır 8 asker yaralandı. İşgal ordusu bu askerleri helikopterlerle tahliye etti.