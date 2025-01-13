İsrail çocuk katletmeye devam ediyor: Beş günde 70 çocuk öldürdü

7 Ekim 2023'ten beri sivillere yönelik düzenlediği bombardımanlarla 17 bini aşkın çocuğu öldüren işgal ordusu, son dönemde çocuk ölümlerine sebep olan saldırılarını artırdı.
İşgalci İsrail ordusunun 16 aydır Gazze'de işlediği soykırımın bedelini Filistinli çocuklar ödüyor. 7 Ekim 2023'ten beri sivillere yönelik düzenlediği bombardımanlarla 17 bini aşkın çocuğu öldüren işgal ordusu, son dönemde çocuk ölümlerine sebep olan saldırılarını artırdı. Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in son 5 günde Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 70 çocuğun öldüğünü duyurdu. Birimden yapılan yazılı açıklamada, “İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son beş günde yaklaşık 70 çocuk şehit oldu.” ifadelerine yer verildi. Gazze'nin kuzeyinde de 100 gündür acımasız bir kuşatma yürüten işgal ordusu, burada Filistinli direnişçiler karşısında ağır kayıplar veriyor. Gazze'yi hedef alan İsrail bombardımanları ise hız kesmeden sürüyor.
DÜN İKİ KATLİAM DAHA İŞLEDİ
Öte yandan, İsrail ordusunun dün Gazze'nin kuzeybatısındaki Şati Kampı'nda bir eve düzenlediği bombardımanda Kasım ailesi fertlerinin tamamı ölürken geriye yalnızca 9 yaşındaki Muhammed Kasım kaldı. Kasım, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun havadan ve karadan düzenlediği bombardımanlar yüzünden dün 28 sivilin yaşamını yitirdiği, 89'unun ise yaralandığı iki katliam daha yaşandı. Kuzeydeki Cibaliye Kampı'nda bulunan sivillerin sığındığı Zeynep el-Vezir okulunu havadan vuran işgal ordusu, yalnızca burada 8 sivili öldürürken 19'u çocuk 30 Filistinliyi yaraladı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, dünkü katliamlarla birlikte 7 Ekim'den beri İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 46 bin 565'e, yaralananların sayısı ise 109 bin 660'a ulaştı.
BEYT HANUN'DA DİRENİŞ DESTANI
- İsrail'de yayın yapan Maariv Gazetesi, işgal ordusunun Beyt Hanun'da Filistinli direnişçilerle giriştiği çatışmalarda üçü Nahala Tugayı'na bağlı yedek subay olan 4 İsrail askerinin öldüğünü bildirdi. Gazete, İsrail ordusunun iki haftadır Beyt Hanun'da manevralar gerçekleştirdiğine işaret ederek, bu süreçte en az 11 askerinin çatışmalarda öldüğünü 30 askerinin ise yaralandığı kaydetti. Cibaliye'deki çatışmalarda ise İsrail Yayın Kurulu'nun (KAN) verdiği bilgiye göre, bir binaya sığınan işgal güçleri Hamas'a bağlı savaşçılar tarafından tuzağa düşürüldü. Daha önce döşenen bombaların patlatılması sonucu burada da Gafani Tugayı'na bağlı 3 ağır 8 asker yaralandı. İşgal ordusu bu askerleri helikopterlerle tahliye etti.