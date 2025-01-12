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İsrail Hermon Dağı'nda kalmak istiyor

İsrail Hermon Dağı'nda kalmak istiyor

04:0012/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv.

Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Golan Tepeleri'nde bulunan tampon bölgeyi işgal eden İsrail ordusunun, buradaki stratejik Hermon Dağı'nda (Cebel El-Şeyh) kalması yönünde çağrılar yapılıyor.

Jarusalem Post gazetesinde yayınlanan bir analizde, Tel Aviv'deki üst düzey yetkililerin bu dağdan vazgeçilmemesi gerektiği yönünde baskı kurduğu belirtildi. Dağın bölgedeki en yüksek dağ olduğuna vurgu yapılan analizde, "Buradan hem Lübnan hem de Suriye'nin içleri rahatlıkla gözlenebiliyor. Şam'a 40 kilometre mesafede. Bu da kenti İsrail topçularının menziline sokuyor. Buradan kolayca vazgeçilmemeli" ifadelerine yer verildi.



#İsrail
#Ortadoğu
#Golan Tepeleri

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