İsrail Hermon Dağı'nda kalmak istiyor

Jarusalem Post gazetesinde yayınlanan bir analizde, Tel Aviv'deki üst düzey yetkililerin bu dağdan vazgeçilmemesi gerektiği yönünde baskı kurduğu belirtildi. Dağın bölgedeki en yüksek dağ olduğuna vurgu yapılan analizde, "Buradan hem Lübnan hem de Suriye'nin içleri rahatlıkla gözlenebiliyor. Şam'a 40 kilometre mesafede. Bu da kenti İsrail topçularının menziline sokuyor. Buradan kolayca vazgeçilmemeli" ifadelerine yer verildi.