Gazze'de can kaybı 64 bin olabilir

İngiltere merkezli Dünyanın en eski hakemli tıp dergilerinden The Lancet'te yayımlanan makaleye göre, 462 gündür İsrail tarafından soykırım yapılan Gazze’de, 46 bin olarak bilinen ölen Filistinli sayısı gerçekte 64 bin 260 olabilir. Dergide "Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten 30 Haziran 2024'e kadar Travmatik Yaralanma Ölümleri" başlıklı makale yayımlandı. London School of Hygiene and Tropical Medicine ve Yale Üniversitesi’nden araştırmacılar, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçerek 7 Ekim 2023’ten 30 Haziran 2024'e kadar olan süreçteki verileri talep etti. Bakanlık verilerine göre bu süre zarfında öldürülenlerin sayısı 37 bin 877. Ancak araştırmacılar, travmatik yaralanmalar sonucu ölen, hakkında ölüm ilanı yayınlanan ve listeye alınmayan kişileri de bilançoya ekledi.