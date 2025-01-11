Gazze'de can kaybı 64 bin olabilir

İngiltere merkezli Dünyanın en eski hakemli tıp dergilerinden The Lancet'te yayımlanan makaleye göre, 462 gündür İsrail tarafından soykırım yapılan Gazze’de, 46 bin olarak bilinen ölen Filistinli sayısı gerçekte 64 bin 260 olabilir. Dergide "Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten 30 Haziran 2024'e kadar Travmatik Yaralanma Ölümleri" başlıklı makale yayımlandı. London School of Hygiene and Tropical Medicine ve Yale Üniversitesi’nden araştırmacılar, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçerek 7 Ekim 2023’ten 30 Haziran 2024'e kadar olan süreçteki verileri talep etti. Bakanlık verilerine göre bu süre zarfında öldürülenlerin sayısı 37 bin 877. Ancak araştırmacılar, travmatik yaralanmalar sonucu ölen, hakkında ölüm ilanı yayınlanan ve listeye alınmayan kişileri de bilançoya ekledi.





YÜZDE 41 DAHA FAZLA

Buna göre 9 aylık dilimde en az 55 bin 298 ila 78 bin 525 ölüm olduğunun tahmin edildiği bildirildi. Gazze’de öldürülen kişi sayısının 46 bine yaklaştığının kabul gördüğü belirtilen çalışmada, gerçek ölü sayısı tahmininin en az 64 bin 260 olduğu ifade edildi. Çalışmada, bunun İsrail’in saldırılarında ilk 9 ayında hayatını kaybedenlerin sayısının, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın kaydettiğinden en az yüzde 41 daha fazla olabileceği anlamına geldiği vurgulandı.





ÖLENLERİN YÜZDE 59’U KADIN, ÇOCUK VE YAŞLI

Makalede, yaşamını yitirenlerin yüzde 59,1'inin kadın, çocuk ve 65 yaş üstü kişilerden oluştuğu tahminine yer verildi. Bu rakamın, Gazze'nin 7 Ekim öncesi nüfusunun yüzde 2,9'una, bunun da yaklaşık her 35 kişiden 1'ine tekabül ettiği vurgulandı. Bulguların, Gazze Şeridi'nde "olağanüstü yüksek ölüm oranının" olduğunu gösterdiği kaydedildi.





ENKAZ ALTINDA KALANLAR DAHİL DEĞİL

Makalede bu rakamın sadece travmatik yaralanmalardan kaynaklanan ölümleri kapsadığı için sağlık hizmeti ya da gıda yetersizliğinden kaynaklanan ölümleri ya da enkaz altında kaldığına inanılan binlerce kayıp kişiyi içermediği belirtildi. The Lancet'te Temmuz 2024’te yayımlanan makalede de İsrail'in Gazze saldırılarında doğrudan veya dolaylı hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 186 binden fazla olabileceği ifade edilmişti.





24 SAATTE 70 KIŞI ÖLDÜ

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği üç katliamda 70 kişi yaşamını yitirdi, 104 kişi yaralandı. İşgalci gücün kuzeydeki Cibaliye bölgesindeki saldırılarında 13 kişi yaşamını yitirdi. El-Balad'da yerinden edilmiş insanların sığındığı El-Rafi'i Okulu’nu hedef alan terör devleti 4 kişiyi şehit etti. Güneydeki Han Yunus’a saldırılarda ise 9 kişi öldü.





BİR GAZETECİYİ DAHA KATLETTİ

Terör devleti, Gazze'de gazetecileri katletmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Nuseyrat'taki El-Cedid Mülteci Kampı'nda çok sayıda gazetecinin bulunduğu alanı kuşattıktan sonra buradakileri hedef aldı. Anadolu Ajansı'nın (AA) Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nebhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusunun uzun namlulu silahla hedef aldığı saldırıda hayatını kaybetti. Ebu Nebhan, 25 yaşında, evli ve bir çocuk babasıydı. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırısında katledilen gazeteci sayısı 200'ü aştı.



