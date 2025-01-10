Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İnsan içine çıkacak yüzleri yok: Katil İsrail soykırımcı askerlerini gizleyecek

İnsan içine çıkacak yüzleri yok: Katil İsrail soykırımcı askerlerini gizleyecek

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:3410/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsrail'in soykırımcı askerleri Gazze'de çok sayıda masum sivili katletti
İsrail'in soykırımcı askerleri Gazze'de çok sayıda masum sivili katletti

Gazze’deki savaş suçları nedeniyle İsrail askerleri hakkında başlatılan soruşturmaların ardından, hukuki süreçleri engellemek amacıyla İsrail, aldığı yeni kararla birlikte askerlerin yüzlerinin fotoğraflarda bulanıklaştırılmasını ve kimliklerinin gizlenmesini zorunlu hale getirdi.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren soykırımcı İsrail, çok konuşulacak bir karara daha imza attı.


Gazze’deki savaş suçları nedeniyle Güney Afrika, Sri Lanka, Belçika, Fransa ve Brezilya’da İsrail askerleri hakkında soruşturmalar açılması sonrası hukuki girişimlerin önüne geçmek amacıyla İsrail, askerlerinin kimliklerini gizleme kararı aldı.


Konuya ilişkin detaylar The Times of Israel'de yer aldı.


Yüzleri saklanacak


İsrail Savunma Kuvvetleri'nin medyaya yönelik yeni yönergelerine göre, tuğgeneral rütbesinin altındaki subaylarla yapılan tüm röportajlar, özel kuvvetler mensupları ve pilotlarla yapılan röportajlarda uygulanana benzer şekilde, yüzleri bulanıklaştırılarak veya arkadan bakılarak ve tam isimleri gizlenerek yayınlanacak.


Karara göre, özellikle yurt dışına seyahat etmeleri halinde kovuşturma riski daha yüksek olan yabancı uyruklu askerler olmak üzere tüm askerler için söz konusu yönergeler geçerli olacak.


Sosyal medya paylaşımları


Yaşanan gelişmeyle birlikte medyayla yapılacak herhangi bir röportajdan önce, Askeri Başsavcılığın Uluslararası Hukuk Departmanı yetkilileri yetkililere brifing verecek ve görüntülerin IDF Askeri Sansür ve Bilgi Güvenliği Departmanı tarafından onaylanması gerekecek.


Öte yandan, askerlerin kendilerinin sosyal medya paylaşımları hakkında karar alınmaması ise dikkat çekiyor.


Dişişleri Bakanlığı açıklama yaptı


Son alınan 'kimliklerini gizleme' kararına rağmen İsrail ordusu, askerlerin operasyonlardan izinsiz içerikleri çevrimiçi ortamda paylaşmasını engellemek için önemli bir gelişme kaydetmedi.


Ayrıca Dışişleri Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:


İsraillilerin dikkatini, sosyal medyada askerlik hizmetleriyle ilgili yapılan paylaşımlara ve İsrail karşıtı unsurların bu paylaşımları kendilerine karşı sonuçsuz hukuki işlemler başlatmak için kullanabileceği gerçeğine çekiyoruz.




#İsrail
#Gazze
#asker

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına başvurular başladı