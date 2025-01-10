Soykırımcı İsrail katillerin kimliklerini gizleyecek

İşgalci İsrail güçleri, Gazze’de soykırıma katılmış olan askerlerinin kimliklerini gizleme kararı aldı. İsrail ordusunun, askerlerini Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar nedeniyle yurt dışında cezai yaptırıma maruz kalma veya yargılanabilecekleri konusunda uyardığı bildirildi. İsrail güçleri, hukuki bir girişimde bulunulmaması adına yayınlanan fotoğraf ve videolarda askerlerinin yüzünü blurlama ve kimliklerini gizleme kararı aldı. Haaretz gazetesinin haberinde, Askeri Başsavcılık, Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Şin-Bet'ten oluşan ortak bir "görev gücünün" halihazırda çeşitli ülkelerdeki İsrail askerlerine yönelik riskleri analiz ettiği ve başlatılan soruşturmaları takip ettiği belirtildi.