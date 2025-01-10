Soykırımcı İsrail katillerin kimliklerini gizleyecek

Gazze’deki savaş suçları nedeniyle Güney Afrika, Sri Lanka, Belçika, Fransa ve Brezilya’da İsrail askerleri hakkında soruşturmalar açılması Tel Aviv’i korkuttu. İsrail, hukuki girişimleri engellemek için yayınlanan fotoğraflarda askerlerin yüzünü blurlama (bulanıklaştırma) ve kimliklerini gizleme kararı aldı. Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi, Askeri Başsavcılık ve Şin-Bet’ten oluşan bir ekip de çeşitli ülkelerde İsrail askerlerine yönelik riskleri takip ediyor.
İşgalci İsrail güçleri, Gazze’de soykırıma katılmış olan askerlerinin kimliklerini gizleme kararı aldı. İsrail ordusunun, askerlerini Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar nedeniyle yurt dışında cezai yaptırıma maruz kalma veya yargılanabilecekleri konusunda uyardığı bildirildi. İsrail güçleri, hukuki bir girişimde bulunulmaması adına yayınlanan fotoğraf ve videolarda askerlerinin yüzünü blurlama ve kimliklerini gizleme kararı aldı. Haaretz gazetesinin haberinde, Askeri Başsavcılık, Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Şin-Bet'ten oluşan ortak bir "görev gücünün" halihazırda çeşitli ülkelerdeki İsrail askerlerine yönelik riskleri analiz ettiği ve başlatılan soruşturmaları takip ettiği belirtildi.
SORUŞTURMA AÇILAN ASKERLER VAR
İsrailli hukuk yetkililerinin Gazze'ye saldırıların başladığı dönemde askerlerin düzenlediği saldırıları internette paylaşmasının riskler oluşturduğu konusunda uyardığı hatırlatılan haberde, hükümet üyelerinin Gazze'nin işgal edilmesine ilişkin açıklamalarının askerlere yönelik yurt dışındaki yargı süreçlerini olumsuz etkileyebileceği vurgulandı. Haaretz'e göre, Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle Güney Afrika, Sri Lanka, Belçika, Fransa ve Brezilya'da İsrail askerleri hakkında soruşturma açıldı. Brezilya'da Federal Mahkeme, 5 Ocak'ta Hind Receb Vakfı'nın (HRF) suç duyurusu üzerine ülkeyi turistik amaçla ziyaret eden İsrailli askerler hakkında soruşturma kararı almıştı. Brezilya’ya turist olarak giden İsrailli bir asker, suç duyurusu yapılmasının ve soruşturma başlatılmasının ardından ülkeden kaçmış, Şili’de ise bir başka İsrailli asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.