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Gazzeli kız çocuğu Türkiye'nin girişimiyle ailesine kavuştu

Gazzeli kız çocuğu Türkiye'nin girişimiyle ailesine kavuştu

Semih Bozkuş
20:559/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Gazzeli 11 yaşındakş kız çocuğu, Türkiye'nin girişimiyle Katar'da 15 aydır görmediği ailesine kavuştu.
Gazzeli 11 yaşındakş kız çocuğu, Türkiye'nin girişimiyle Katar'da 15 aydır görmediği ailesine kavuştu.

Filistin'e desteğini esirgemeyen Türkiye, Gazzeli mazlumların elinden tutmaya devam ediyor. Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin girişimiyle 11 yaşındaki Ibtesam Alryaty, ailesine kavuştu. Katar'ın başkenti Doha'da yaşanan kavuşmada duygu dolu anlar yaşandı.

Gazzeli 11 yaşındaki
Ibtesam Alryaty
, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin girişimiyle Katar'da ailesine kavuştu.
Terör devleti İsrail
, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırım saldırılarıyla genç yaşlı, çocuk kadın demeden hedef gözetmeksizin katliam yaparken bir yandan da sağlık alt yapısını yok etti.

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Gazzeli kız çocuğu Türkiye'nin girişimiyle ailesine kavuştu
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09 Ocak, Perşembe

Türkiye ve Katar'da tedavi gördüler

İsrail'in hastane bırakmadığı ülkesinde tedavi göremeyen
Azhar Alryaty
, iki kızından biriyle Türkiye'ye getirildi.

Türkiye'de tedavi gören anne, bu süreçte Katar'da tedavi gören 11 yaşındaki diğer kızı Ibtesam Alryaty ile ayrı düştü.

Ancak bu özlem dolu ayrılık Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin çabalarıyla sona erdi.

Aile, Türkiye'nin girişimiyle Doha'da birbirine kavuştu

Büyükelçiliğin girişimi ve Katar makamlarının işbirliğiyle 11 yaşındaki Ibtesam Alryaty, Türkiye’de kız kardeşiyle birlikte tedavi gören annesiyle 15 ay sonra Doha’da bir araya getirildi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu ve Katar Dışişleri Bakanlığında Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Maryam Al-Misnad Hamad Uluslarası Havalimanı’nda Ibtesam’ın annesi Azhar’i beraber karşıladı.

Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.




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#Ibtesam Alryaty

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