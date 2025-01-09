Gazzeli kız çocuğu Türkiye'nin girişimiyle ailesine kavuştu

Filistin'e desteğini esirgemeyen Türkiye, Gazzeli mazlumların elinden tutmaya devam ediyor. Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin girişimiyle 11 yaşındaki Ibtesam Alryaty, ailesine kavuştu. Katar'ın başkenti Doha'da yaşanan kavuşmada duygu dolu anlar yaşandı.
Türkiye ve Katar'da tedavi gördüler
Türkiye'de tedavi gören anne, bu süreçte Katar'da tedavi gören 11 yaşındaki diğer kızı Ibtesam Alryaty ile ayrı düştü.
Ancak bu özlem dolu ayrılık Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin çabalarıyla sona erdi.
Aile, Türkiye'nin girişimiyle Doha'da birbirine kavuştu
Büyükelçiliğin girişimi ve Katar makamlarının işbirliğiyle 11 yaşındaki Ibtesam Alryaty, Türkiye’de kız kardeşiyle birlikte tedavi gören annesiyle 15 ay sonra Doha’da bir araya getirildi.
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu ve Katar Dışişleri Bakanlığında Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Maryam Al-Misnad Hamad Uluslarası Havalimanı’nda Ibtesam’ın annesi Azhar’i beraber karşıladı.
Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.