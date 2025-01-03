İsrail katliamlarla övündü: Bomba sağanağıyla soykırım

Yaklaşık 360 kilometre karelik bir yüzölçümüne sahip olan ve 2.3 milyon Filistinliyi barındıran Gazze Şeridi'ni, 7 Ekim 2023'ten beri vahşi bir kuşatma ve bombardıman altında tutan işgalci İsrail ordusu, sivillere bomba yağdırmaya devam ediyor. İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Aralık boyunca Gazze'nin çeşitli noktalarına savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) bin 400'ü aşkın bombardıman düzenlediği bildirildi. Açıklamada, saldırıların "Hamas savaşçılarını hedef aldığı" iddia edilirken, sahadaki veriler aksini söylüyor. Resmi rakamlara göre Aralık ayı boyunca bu bombardımanlarda bin 200'ü aşkın sivil yaşamını yitirirken, ölü sayısının günlük ortalaması 45'e ulaştı.





24 SAATTE 71 FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ

Bombardımanlar, dün de devam etti. Sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlenen bombardımanda, 12 sivil yaşamını yitirirken 15 sivil de yaralandı. Yine Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ve kuzeyindeki Cibaliye Kampı ve Beyt Lahiya da hedef alınan noktalar arasında yer aldı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün akşama kadarki 24 saatlik zaman diliminde düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri süren saldırıların istatistiğini de paylaşan bakanlık, toplam ölü sayısının 45 bin 600'ü, yaralı sayısının ise 108 bin 500'ü geçtiği bilgisini verdi.





Ebu Safiye'yi infaz mı etti?

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta alıkonan Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin tutuklandığına veya gözaltına alındığına dair bilgi sahibi olmadığını iddia etti. İsrail-İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü (PHRI), Ebu Safiyye'nin akıbetine ilişkin İsrail ordusundan yazılı olarak bilgi talebinde bulundu. İsrail ordusunun, PHRI'nın yazılı sorusuna, "Söz konusu kişinin tutuklandığına ya da gözaltına alındığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirmek isteriz" yanıtını verdiği belirtildi. Bu durum Ebu Safiyye'nin infaz edilmiş olma ihtimalini akıllara getirdi.







