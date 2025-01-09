İsrail'de 'Türkler geliyor' paniği: Alelacele güvenlik toplantısı düzenlediler

gazetesine konuşan 2 İsrailli yetkiliye göre, toplantıda bölgede artan Türk nüfuzu ve İsrail'e olası etkileri ele alındı.

gazetesine konuşan 2 İsrailli yetkiliye göre, toplantıda bölgede artan Türk nüfuzu ve İsrail'e olası etkileri ele alındı.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve bazı üst düzey yetkililerin katıldığı aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve bazı üst düzey yetkililerin katıldığı aktarıldı.

Toplantının, Orta Doğu'da artan Türk nüfuzunu ve bununla birlikte "İsrail'e yönelik tehdit seviyesinde bir değişiklik" olup olmadığını ele almak için düzenlendiği kaydedildi.