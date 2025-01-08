KFC ve Pizza Hut İsrail karşıtı boykotun ardından Türkiye'deki 537 şubesini kapatıyor: Anlaşma feshedildi

ABD'li fast food restoran işletmeciliği şirketi olan Yum! Brands, Türkiye'deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi ile franchise anlaşmasını feshetti. Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranı geçici olarak kapatılacak.





Açıklamada, fesih nedeniyle Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut restoranlarının geçici olarak kapanmasının beklendiği belirtildi.





Türkiye'de 283 KFC, 254 Pizza Hut şubesi bulunuyor.









ANLAŞMA NEDEN FESHEDİLDİ?

Restoran zincirlerinin sahibi olan Yum! Brands'ten kararın İş Holding'in standartları karşılayamaması nedeniyle alındığını bildirdi.





Yapılan açıklamada, fesih öncesinde Yum! Brands olarak birkaç ay boyunca sorunları çözmek ve destek olmak için çalıştıkları belirtilirken, İş Holding'in standartlara uyum sağlamayı sürdüremediği kaydedildi.





RESTORANLAR GEÇİCİ OLARAK KAPANABİLİR

Restoranların en azından geçici olarak kapanmasını beklediklerini ifade eden Yum! Brands, restoranların yeniden açılması için çalışmaların devam ettiği belirtti.





Feshedilen franchise sözleşmeleri kapsamında yasal işlem başlatıldığı da kaydedildi.









"SATIŞLAR ORTALAMANIN ALTINDA"

Açıklamada, Türkiye restoranlarındaki satışların her marka için restoran başına küresel ortalama satışların önemli ölçüde altında olduğu aktarıldı.





Bu nedenle mağaza kapanışlarından kaynaklanan telif hakkı kaybının Yum!'un işletme kârına önemli bir etkisi olmayacağı ifade edildi.





ALMANYA'YI ETKİLEMEYECEK

İş Holding, Almanya'da KFC ve Pizza Hut restoranlarının da franchise haklarını elinde bulunduruyordu.





Yum!, fesih sürecinin Almanya'da operasyonlar üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığını belirtti.



