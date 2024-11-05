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KFC ve Pizza Hut'ı boykot vurdu: Satışlarındaki düşüş sürdü

KFC ve Pizza Hut'ı boykot vurdu: Satışlarındaki düşüş sürdü

19:525/11/2024, الثلاثاء
G: 5/11/2024, الثلاثاء
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ABD'li restoran zincirleri KFC ve Pizza Hut'ın satışları üçüncü çeyrekte düştü.
ABD'li restoran zincirleri KFC ve Pizza Hut'ın satışları üçüncü çeyrekte düştü.

Terör devleti İsrail'e verdiği destekler nedeniyle küresel çapta boykotun hedefi olan restoran zincirleri KFC ve Pizza Hut'ın mağaza satışları bu yılın üçüncü çeyreğinde düşüşünü sürdürdü. KFC'nin satışları, üçüncü çeyrekte Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 10 azaldı. Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 4 düştü.

KFC, Pizza Hut ve Taco Bell restoranlarının sahibi ABD'li restoran işletmeciliği şirketi Yum! Brands, bu yılın üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yum! Brands'in geliri üçüncü çeyrekte yüzde 7 artarak 1,8 milyar dolara çıktı.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Piyasa beklentilerinin de altında kaldılar

Yum! Brands'in geliri, söz konusu dönemde 1,9 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında kaldı.

Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte yüzde 8 azalışla 382 milyon dolara geriledi.

Yum! Brands, geçen sene üçüncü çeyrekte 416 milyon dolar kar etmişti.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,46 dolar olan şirketin hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 1,35 dolara geriledi.

Orta Doğu Türkiye'de yüzde 10 azaldı

Yum! Brands'in küresel aynı mağaza satışları ise bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2 azaldı.

Şirket bünyesindeki restoran zincirlerinden KFC ve Pizza Hut'ın aynı mağaza satışları üçüncü çeyrekte yüzde 4'er düştü. Taco Bell'in aynı mağaza satışları ise yüzde 4 arttı.

Kısaca "KFC" olarak bilinen Kentucky Fried Chicken'ın satışları, üçüncü çeyrekte Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 10 azaldı. Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 4 düştü.

Yum! Brands Üst Yöneticisi (CEO) David Gibbs, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, satışların jeopolitik çatışmalar ve zorlayıcı tüketici güveniyle ilgili baskılardan etkilendiğine işaret etti.

KFC ve Pizza Hut, İsrail'e destek veren uluslararası firmalara yönelik boykotun hedefindeydi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen firmalardan KFC ve Pizza Hut'ın satışları, geçen yılın son çeyreği itibarıyla Orta Doğu'daki çatışmalardan olumsuz etkilenmişti.

KFC'nin satışları, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 5 azalmıştı. Aynı dönemde Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 3 düşmüştü.

Söz konusu restoran zincirlerinin satışlarında, bu yılın ilk iki çeyreğinde de düşüş kaydedilmişti.



#Pizza Hot
#KFC
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