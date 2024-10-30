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Bin 744 edebiyatçıdan İsrail’e boykot

Bin 744 edebiyatçıdan İsrail’e boykot

04:0030/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Dünyaca ünlü yazar ve yayıncıların aralarında bulunduğu 1744 isim, imzaladığı mektupla, İsrail kültür kurumlarının boykot edilmesi çağrısında bulundu. Boykot mektubunda "Filistinlilere yönelik baskılara ortak olan veya sessizce gözlemleyen İsrail kültür kurumlarıyla çalışmayacağız" ifadesi kullanıldı.

Uluslararası ödüllü yazar ve yayıncılar İsrail kültür kurumlarını boykot çağrısı yaptı. 1744 isim, imzaladıkları mektupla İsrail'in Filistinlilere karşı ayrımcılığı normalleştiren ve Filistinlilerin haklarının ihlal edilmesinde iş birliği içinde olan İsrail kültür kurumlarıyla çalışmayacaklarını duyurdu. Mektupta, Nobel edebiyat ödüllü Fransız yazar Annie Ernaux, Pulitzer ödüllü Viet Thanh Nguyen, Booker ödüllü Arundhati Roy, Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi ödüllü Judith Butler ve Rachel Kushner ile birlikte yazar, yayıncı, edebiyat festivalleri çalışanları ve kitap basımı alanlarında çalışanın imzası yer aldı.


Annie Ernaux
Arundhati Roy

ÇOCUKLARA KARŞI YAPILAN EN BÜYÜK SAVAŞ

Filistin Edebiyat Festivali tarafından organize edilen mektupta, Filistinlilerin adaletsizliğe maruz kaldığı belirtilerek, "İsrail, Gazze'yi yaşanamaz hale getirdi. İsrail'in ekimden bu yana öldürdüğü Filistinli sayısını bilmek mümkün değil çünkü İsrail, ölüleri sayma ve gömme altyapısı da dahil tüm altyapıyı yok etti. Bu, 21'inci yüzyılda çocuklara karşı yapılan en büyük savaş” değerlendirmesi yer aldı. “Uzman ve kurumların aylardır söylediği gibi bu bir soykırım” ifadelerinin yer aldığı mektupta, İsrailli yetkililerin, Gazze'deki nüfusu yok etme, Filistin devletini imkânsız hale getirme ve Filistin topraklarını ele geçirme niyetlerini gizlemedikleri kaydedildi.

Rachel Kushner

ADALETSİZLİKLER NORMALLEŞTİRİLDİ

Bunun, 75 yıldır süren yerinden etme, etnik temizlik ve ayrımcılığın ardından geldiği belirtilen mektupta, “Kültür, bu adaletsizlikleri normalleştirmede önemli bir rol oynadı. Sık sık devletle birlikte çalışan İsrail kültür kurumları, on yıllardır milyonlarca Filistinlinin yaşadığı baskı ve mülksüzleştirmeyi gizleme, sanatla aklama ve olayı bulandırmada oldukça kritik rol oynadı” ifadeleri paylaşıldı.


Judith Butler

VİCDANIMIZ RAHAT OLMAZ

İmzacılar, İsrail kurumlarının yerinden edilmelerle ilişkilerini sorgulamadan vicdanları rahat bir şekilde ilişki kuramayacaklarını vurgulayarak, şu açıklamayı yaptı: “Bu nedenle, Filistinlilere yönelik baskılara ortak olan veya sessizce gözlemleyen İsrail kültür kurumlarıyla çalışmayacağız. Ayrımcı politikalar ve uygulamalar yoluyla veya İsrail'in işgali, ayrımcılığı ve soykırımını normalleştirerek veya gizleyerek Filistinlilerin haklarının ihlal edilmesinde iş birliği içinde olanlar ile Filistinlilerin uluslararası hukukla güvence altına alınmış haklarını hiçbir zaman kamuoyuna açıklamamış olan yayıncı, festival, edebiyat ajansları ve yayınlar da dahil olmak üzere İsrail kurumlarıyla işbirliği yapmayacağız.”


Viet Thanh Nguyen

Nguyen: Kitaplarımı yayınlamayın

Pulitzer ödüllü Viet Thanh Nguyen, mektuba ilişkin yaptığı açıklamada, “Tüm yazarlar her yerde kitabının yayınlanmasını ister. Ancak ben İsrailli yayıncılarıma, bu mektuptaki temel prensipleri kabul etmez, işbirliğini kesmez ve Filistinlilerin haklarını tanımazlarsa gelecek kitaplarımın yayınına izin vermeyeceğimi söyledim” ifadelerini kullandı. Hareketlerinin şiddet içermediğini ancak İsrail hükümeti ve ona destek verenlerin boykot hareketi de dahil tüm İsrail karşıtı protestoları sonlandırma girişimi içinde olduğunu kaydeden Nguyen, “Batı hala İsrail'den yana. Bu adaletsizliğe karşı olanlar, sessizliğin masum olmadığını görmeli” dedi.



Soykırıma ortak olan şirketler

Gazze’de bir yılda 43 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail, soykırımı küresel ortaklarının desteği sayesinde devam ettirebiliyor. İsrail’e koşulsuz destek veren sadece ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi Batılı ülkeler değil... Küresel şirketler de silahları, teknolojileri ve yazılımlarıyla işgalcinin yanında. Boeing, Lockheed Martin gibi Amerikan savunma şirketleri İsrail’e önemli miktarda askeri teçhizat sağlıyor. Google ve Amazon’un sağladığı bulut altyapısı, İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki sivillere ait bilgileri depolamasına ve işlemesine olanak tanıyor. Bu veriler, askeri operasyonların planlanmasında ve hedef belirlenmesinde kullanılıyor. Airbnb, Booking.com ve Expedia, Filistin topraklarını işgal eden yerleşimci teröristlere ait mülkleri listeleyerek işgali meşrulaştırmaya çalışıyor. Disney’e ait Marvel Studios “Kaptan Amerika” filminde İsrail’i yücelten bir “süper kahraman” oluşturdu. Facebook, Instagram, X ve TikTok gibi sosyal medya platformları İsrail yanlısı bir sansür politikası izliyor. Bu platformlar, Filistin’i destekleyen içerikleri ve hesapları sistematik olarak engelliyor.


#israil
#filistin
#soykırım
#boykot
#edebiyat dünyası

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