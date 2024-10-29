Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Soykırıma ortak olan şirketler

Soykırıma ortak olan şirketler

04:0029/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Gazze’de bir yılda 43 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail, soykırımı küresel ortaklarının desteği sayesinde devam ettirebiliyor. İsrail’e koşulsuz destek veren sadece ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi Batılı ülkeler değil... Küresel şirketler de silahları, teknolojileri ve yazılımlarıyla işgalcinin yanında. BoeIng, Lockheed MartIn gibi Amerikan savunma şirketleri İsrail’e önemli miktarda askeri teçhizat sağlıyor. Google ve Amazon’un sağladığı bulut altyapısı, İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki sivillere ait bilgileri depolamasına ve işlemesine olanak tanıyor. Bu veriler, askeri operasyonların planlanmasında ve hedef belirlenmesinde kullanılıyor. AIrbnb, BookIng.com ve ExpedIa, Filistin topraklarını işgal eden yerleşimci teröristlere ait mülkleri listeleyerek işgali meşrulaştırmaya çalışıyor. DIsney’e ait Marvel StudIos “Kaptan Amerika” filminde İsrail’i yücelten bir “süper kahraman” oluşturdu. Facebook, Instagram, X ve TIkTok gibi sosyal medya platformları İsrail yanlısı bir sansür politikası izliyor. Bu platformlar, Filistin’i destekleyen içerikleri ve hesapları sistematik olarak engelliyor.

Teknoloji devleri, silah üreticileri, perakende zincirleri ve sosyal medya platformları başta olmak üzere çok sayıda küresel şirketin, terör devleti İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü operasyonlara sağladığı doğrudan ve dolaylı destek, bu şirketleri soykırım suçunun ortağı haline getiriyor. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım saldırıları, teknoloji devlerinden silah üreticilerine, perakende zincirlerinden sosyal medya platformlarına kadar birçok küresel şirketin doğrudan veya dolaylı desteğiyle gerçekleşiyor.


Silah şirketleri karlarını katladı

İsrail'in önde gelen savunma şirketleri Elbit Systems, IAI ve Rafael Advanced Defense Systems, 7 Ekim 2023 sonrası dönemde rekor karlar elde ederken, bu şirketler, Gazze'de kullandıkları silah ve teknolojileri küresel pazarda da satışa sunuyor. Elbit Systems'in CEO'su, şirketin 7 Ekim 2023 sonrası üretimlerinde ve siparişlerde ciddi bir artış yaşandığını aktarırken, bu durum savaş suçlarında kullanılan silahların üreticilerini ve şirket yöneticilerini de bu suçlardan sorumlusu tutulması gerektiğini ortaya koyuyor. Boeing, Lockheed Martin gibi Amerikan savunma şirketleri de İsrail'e önemli miktarda askeri teçhizat sağlayarak, Gazze'deki saldırılarına dolaylı destek veriyor.


Yapay zekayla katliam

İşgalci güç İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımda yapay zeka teknolojisinden yararlandığı biliniyor.
Amazon
,
Google
ve
Microsoft
gibi teknoloji devleri, İsrail'e sağladıkları bulut depolama hizmetleriyle yapay zekayla soykırıma dolaylı destek veriyor. Bu şirketler, 7 Ekim sonrasında İsrail ile olan anlaşmalarını genişleterek, işgal rejiminin veri toplama ve depolama kapasitesini artırmasına yardımcı oluyor. Google ve Amazon'un sağladığı bulut altyapısı, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki sivillere ait bilgileri depolamasına ve işlemesine olanak tanıyor. Bu veriler, askeri operasyonların planlanmasında ve hedef belirlenmesinde kullanılıyor.

Yasadışı yerleşim birimlerine destek

Airbnb
,
Booking
.
com
ve
Expedia
, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi terör yerleşimlerde kiralık mülk sunmaya devam ederek işgali meşrulaştırdığı gerekçesiyle dava ediliyor. Hollanda Savcılığı, tatil kiralama platformu Booking.com hakkında, İsrail'in yasa dışı yerleşimlerindeki mülkleri listelediği gerekçesiyle insan hakları örgütleri tarafından yapılan suç duyurusu kapsamında soruşturma yürütüyor.

Sosyal medyada sansür

Başta
Facebook
,
Instagram
ve bunun yanında
X
ve
TikTok
gibi sosyal medya platformları, İsrail yanlısı bir sansür politikası izlemekle eleştiriliyor. Bu platformlar, Filistin'i destekleyen içerikleri ve hesapları sistematik olarak engellerken, İsrail yanlısı şiddet içerikli paylaşımlara daha toleranslı davranmakla suçlanıyor. Platform yöneticilerinin çoğunun İsrail'e sempati duyduğunu belirten uzmanlar, özellikle 7 Ekim sonrasında Filistin yanlısı içeriklere yönelik sansürün arttığını vurguluyor.

Boykot listesindeler

Dünya genelinde tüketiciler, İsrail'e destek veren markalara yönelik boykot kampanyaları başlattı.
Starbucks
,
McDonald's
,
Coca-Cola
gibi küresel markalar, İsrail'e verdikleri açık destekten dolayı bu kampanyaların hedefinde yer alıyor.

İsrail'e borç veriyor

  • Dünyaca ünlü hazır giyim markası Zara, Gazze'deki yıkımı anımsattığı gerekçesiyle yoğun eleştiri alan reklam kampanyasını kaldırmak zorunda kalırken, Fransa’da, Filistin Acil Durum Kolektifi aktivistleri, İsrail'e verdiği destek nedeniyle Carrefour'a karşı ekonomik boykot çağrısında bulunurken, Fransız perakende devinin uluslararası hukuku ihlal ederek Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde mağazalar açtığını belirtiyor. Financial Times'ın haberine göre, İngiltere merkezli Barclays Bankası, Filistin yanlısı aktivistlerin baskısı sonucu İsrail devlet tahvili ihalelerinden çekilmeyi planlamasına karşın, İsrail'e verdiği borçlanma desteğini sürdürüyor.


Filistin destekçisi kadın soykırım ortağı Biden’ın konuşmasını böldü: Nasıl bir soykırım için özür dileyebilirsin?

Terör devleti İsrail'in bir numaralı destekçisi olan ABD Başkanı Joe Biden, konuşması sırasında cesur bir Filistin destekçisi tarafından tepki gördü. Önümüzdeki dönem ABD başkanlık seçimlerine girecek olan Biden, topluluğa vaatler sunarken bir Filistin destekçisi, "Halkımıza boş vaatler. Filistin’de hala bir soykırım işlenirken nasıl bir soykırım için özür dileyebilirsiniz?" diye sordu ve 'Özgür Filistin' sloganları attı. Biden, Filistin destekçinin çıkışı karşısında bir cevap veremeyeceğini anlayınca sanki İsrail'i desteklemiyormuş gibi "Çok fazla masum insan öldürüldü ve bu sona ermeli." diye kaçamak bir cevap verdi. Filistin destekçisinin Biden'a verdiği muazzam tepki, sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir topladı.


#Küresel Ekonomi
#soykırım
#şirket
#israil
#filistin

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İUP maaşları neden yatmadı? 28 EKİM 2024 İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları ne zaman yatacak?