Soykırıma ortak olan şirketler

Gazze’de bir yılda 43 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail, soykırımı küresel ortaklarının desteği sayesinde devam ettirebiliyor. İsrail’e koşulsuz destek veren sadece ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi Batılı ülkeler değil... Küresel şirketler de silahları, teknolojileri ve yazılımlarıyla işgalcinin yanında. BoeIng, Lockheed MartIn gibi Amerikan savunma şirketleri İsrail’e önemli miktarda askeri teçhizat sağlıyor. Google ve Amazon’un sağladığı bulut altyapısı, İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki sivillere ait bilgileri depolamasına ve işlemesine olanak tanıyor. Bu veriler, askeri operasyonların planlanmasında ve hedef belirlenmesinde kullanılıyor. AIrbnb, BookIng.com ve ExpedIa, Filistin topraklarını işgal eden yerleşimci teröristlere ait mülkleri listeleyerek işgali meşrulaştırmaya çalışıyor. DIsney’e ait Marvel StudIos “Kaptan Amerika” filminde İsrail’i yücelten bir “süper kahraman” oluşturdu. Facebook, Instagram, X ve TIkTok gibi sosyal medya platformları İsrail yanlısı bir sansür politikası izliyor. Bu platformlar, Filistin’i destekleyen içerikleri ve hesapları sistematik olarak engelliyor.
Teknoloji devleri, silah üreticileri, perakende zincirleri ve sosyal medya platformları başta olmak üzere çok sayıda küresel şirketin, terör devleti İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü operasyonlara sağladığı doğrudan ve dolaylı destek, bu şirketleri soykırım suçunun ortağı haline getiriyor. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım saldırıları, teknoloji devlerinden silah üreticilerine, perakende zincirlerinden sosyal medya platformlarına kadar birçok küresel şirketin doğrudan veya dolaylı desteğiyle gerçekleşiyor.
Silah şirketleri karlarını katladı
İsrail'in önde gelen savunma şirketleri Elbit Systems, IAI ve Rafael Advanced Defense Systems, 7 Ekim 2023 sonrası dönemde rekor karlar elde ederken, bu şirketler, Gazze'de kullandıkları silah ve teknolojileri küresel pazarda da satışa sunuyor. Elbit Systems'in CEO'su, şirketin 7 Ekim 2023 sonrası üretimlerinde ve siparişlerde ciddi bir artış yaşandığını aktarırken, bu durum savaş suçlarında kullanılan silahların üreticilerini ve şirket yöneticilerini de bu suçlardan sorumlusu tutulması gerektiğini ortaya koyuyor. Boeing, Lockheed Martin gibi Amerikan savunma şirketleri de İsrail'e önemli miktarda askeri teçhizat sağlayarak, Gazze'deki saldırılarına dolaylı destek veriyor.
Yapay zekayla katliam
Yasadışı yerleşim birimlerine destek
Sosyal medyada sansür
Boykot listesindeler
İsrail'e borç veriyor
- Dünyaca ünlü hazır giyim markası Zara, Gazze'deki yıkımı anımsattığı gerekçesiyle yoğun eleştiri alan reklam kampanyasını kaldırmak zorunda kalırken, Fransa’da, Filistin Acil Durum Kolektifi aktivistleri, İsrail'e verdiği destek nedeniyle Carrefour'a karşı ekonomik boykot çağrısında bulunurken, Fransız perakende devinin uluslararası hukuku ihlal ederek Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde mağazalar açtığını belirtiyor. Financial Times'ın haberine göre, İngiltere merkezli Barclays Bankası, Filistin yanlısı aktivistlerin baskısı sonucu İsrail devlet tahvili ihalelerinden çekilmeyi planlamasına karşın, İsrail'e verdiği borçlanma desteğini sürdürüyor.