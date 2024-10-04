... İncil'de (1 Samuel 15:3) Tanrı İsrail'e şunu emretti: 'Şimdi gidin ve tüm Amalekli ulusunu - erkekleri, kadınları, çocukları, bebekleri, sığırları, koyunları, keçileri, develeri ve eşekleri - tamamen yok edin.' Bu belki de Bibi'nin Filistinlilerle ilgili olarak Rab'den aldığı emirdir."