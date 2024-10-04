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Boykot listesindeydi: Johnson & Johnson'ın algı operasyonu böyle ortaya çıktı

Boykot listesindeydi: Johnson & Johnson'ın algı operasyonu böyle ortaya çıktı

16:004/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Katliam destekçisi Johnson & Johnson'ın algı operasyonunu çift etiket ortaya çıkardı
Katliam destekçisi Johnson & Johnson'ın algı operasyonunu çift etiket ortaya çıkardı

Katil sürüsü İsrail'in insanlık dışı saldırıları ve işlediği savaş suçlarına karşı milyonlarca vatandaşın boykot seferberliği sürerken katliam sevicilerin kendilerini aklamak için giriştiği algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Soykırım destekçisi Burger King'in Türkiye'deki adını 'Börgır' olarak değiştirmesinin ardından boykot listelerinin en başlarında yer alan Johnson & Johnson da marka değişikliğine gitti. Amerikan menşeili firma, satışları düşünce ürünlerini JNTL Turkey adı altında piyasaya sürmeye başladı. Ancak Gazze Kasabı Netanyahu'ya açık açık destek veren ünlü kozmetik ve ilaç firmasının oyunu kısa sürede bozuldu.

Gazze'de insanlık dışı katliamlar sürerken soykırım destekçisi firmaların kendini aklamak adına giriştikleri algı operasyonlarına ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson da katıldı.
Başkan Yardımcısı Sam Maldonado'nun çocuk katliamına açık destek vererek katliam çağrısı yapmasının ardından boykot listelerinin en başına yerleşen firmanın satışları yerle bir olunca marka değişikliğine gitti.
Ünlü kozmetik firması boykotu atlatmak için Türkiye piyasasına farklı isimle girdi
Ünlü ilaç ve kozmetik firmasının en çok satan ürününün satışı düşünce giriştiği algı oyunu kısa sürede bozuldu.

Çift etiket ortaya çıkardı

Amerikan menşeili Johnson & Johnson, satışları düşünce ürünlerini JNTL Turkey adı altında piyasaya sürmeye başladı.
OGX kozmetik ürünlerinde birkaç ay öncesine kadar yer alan
J
ohnson & Johnson etiketi JNTL Turkey olarak değiştirildi.

  • İki aynı üründe farklı marka etiketinin yer alması ve yabancı kaynaklarda yer alan JNTL Turkey Tüketici Sağlığı LTD.Şti - Johnson & Johnson Family of Consumer Companies (JNTL Türkiye Tüketici Sağlığı LTD.Şti - Johnson & Johnson Tüketici Şirketleri Ailesi) logosu da firmanın foyasını ortaya çıkardı.

Katliama açık destek

Bebek kolonyası da üreten dünyanın en büyük kimya ve kozmetik firmalarından olan Johnson & Johnson'ın Başkan Yardımcısı Sam Maldonado, terör devleti İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama açık açık destek vermiş, Tevrat'ta yer alan 'Amalek' kavmi ile ilgili metinden alıntı da yapan Maldonado bebek katliamlarını meşru göstermeye çalışmıştı.

"Hepsini öldürün"

Daha önce Gazze kasabı Netanyahu'nun katliam çağrısı yaptığı
"Kutsal kitabımız diyor ki Amalek'in sana yaptıklarını hatırlamalısın. Şimdi git, Amaleklilere saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür."
alıntısını tekrarlayan Maldonado,
"Eğer durum böyleyse, bombalamanın neden böyle olduğunu şimdi anlıyorum. Hepsini öldür!!!"
ifadelerini kullandı.

Bebek katliamına İncil ve Tevrat'tan kılıf buldu

Maldonado paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
.. Eğer durum böyleyse, bombalamanın neden böyle olduğunu şimdi anlıyorum. Hepsini öldür!!!"
"
... İncil'de (1 Samuel 15:3) Tanrı İsrail'e şunu emretti: 'Şimdi gidin ve tüm Amalekli ulusunu - erkekleri, kadınları, çocukları, bebekleri, sığırları, koyunları, keçileri, develeri ve eşekleri - tamamen yok edin.' Bu belki de Bibi'nin Filistinlilerle ilgili olarak Rab'den aldığı emirdir."

İsrail destekçisi Johnson & Johnson'ın satışları yerle bir oldu

İnsanlık dışı paylaşıma sosyal medyada tepki yağarken boykot listelerinin en başında yer alan Amerikan firmasının satışları kısa sürede yerle bir oldu. Johnson & Johnson içinse 'boykot' çağrıları yapıldı.

Burger King de Türkiye'deki adını 'Börgır' olarak değiştirmişti

Fast food zinciri Burger King, boykot karşısında daha fazla direnemeyerek isim değişikliğine gitmişti.
Firmanın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Türkiye'deki adını 'Börgır' olarak değiştirdiği görülmüştü.
Boykotlar karşısında geri adım atarak adını, Türkçede okunduğu gibi 'Börgır' olarak değiştirerek kendisini 'samimi' göstermeye çalışan firma, bu hamlesine bahane de hazırladı.

Boykottan kaçışa 'kültürel yapıyla uyum' kılıfı

Firmadan yapılan açıklamada söz konusu değişikliğin, markanın Türkiye'deki kültürel yapıya ve yerel dile daha fazla uyum sağlama amacıyla gerçekleştirildiği ileri sürüldü.


Ayrıca, boykottan kaçmak için 'Börgır' ismiyle hizmet vermeye başlayan fast food zincirinin, menülerinde de Türkçeleştirilmiş isimler kullanmayı planladığı da belirtildi.

Algida da algı operasyonu yapmıştı

Soykırım destekçisi Burger King'in ismini değiştirmesi akıllara yine katliamlara destek veren firmalar arasında yer alan Algida'nın kendini aklamaya çalışmak için yaptığı hamleyi akıllara getirdi.

İşgalci İsrail destekçisi Unilever firmasının kuruluşlarından Algida, Google'a para vererek Türkiye'de çıkan arama sonuçlarında kendisini 'Türk Markası dondurma' ibaresiyle göstermişti.

Boykot listesindeydi: Soykırım destekçisi Burger King Türkiye'deki adını 'Börgır' olarak değiştirdi

Türkiye'de kararlılıkla yürütülen boykot, terör devleti İsrail'e verdiği destekle bilinen Burger King'de değişim rüzgarını başlattı. Soykırım kanını elinde taşıyan fast food zinciri, boykot karşısında daha fazla direnemeyerek isim değişikliğine gitti. Firmanın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Türkiye'deki adını 'Börgır' olarak değiştirdiği görüldü. Soykırım destekçisi Burger King'in kendini aklamak için giriştiği bu algı, akıllara yine bir soykırım destekçisi Algida'yı akıllara getirdi. Söz konusu firma boykottan kaçmak adına dolaplarda kendi logosunu kaldırarak 'Maraş Dövme' ibaresini kullanmıştı. Google'da ise para ile reklam vererek kendisini 'Türk Markası dondurma' olarak göstermişti.


#Johnson & Johnson
#boykot
#İsrail
#Amerika
#Burger King
#Algida

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