Katil sürüsü İsrail'in insanlık dışı saldırıları ve işlediği savaş suçlarına karşı milyonlarca vatandaşın boykot seferberliği sürerken katliam sevicilerin kendilerini aklamak için giriştiği algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Soykırım destekçisi Burger King'in Türkiye'deki adını 'Börgır' olarak değiştirmesinin ardından boykot listelerinin en başlarında yer alan Johnson & Johnson da marka değişikliğine gitti. Amerikan menşeili firma, satışları düşünce ürünlerini JNTL Turkey adı altında piyasaya sürmeye başladı. Ancak Gazze Kasabı Netanyahu'ya açık açık destek veren ünlü kozmetik ve ilaç firmasının oyunu kısa sürede bozuldu.
Çift etiket ortaya çıkardı
- İki aynı üründe farklı marka etiketinin yer alması ve yabancı kaynaklarda yer alan JNTL Turkey Tüketici Sağlığı LTD.Şti - Johnson & Johnson Family of Consumer Companies (JNTL Türkiye Tüketici Sağlığı LTD.Şti - Johnson & Johnson Tüketici Şirketleri Ailesi) logosu da firmanın foyasını ortaya çıkardı.
Katliama açık destek
Bebek kolonyası da üreten dünyanın en büyük kimya ve kozmetik firmalarından olan Johnson & Johnson'ın Başkan Yardımcısı Sam Maldonado, terör devleti İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama açık açık destek vermiş, Tevrat'ta yer alan 'Amalek' kavmi ile ilgili metinden alıntı da yapan Maldonado bebek katliamlarını meşru göstermeye çalışmıştı.
"Hepsini öldürün"
Bebek katliamına İncil ve Tevrat'tan kılıf buldu
İsrail destekçisi Johnson & Johnson'ın satışları yerle bir oldu
İnsanlık dışı paylaşıma sosyal medyada tepki yağarken boykot listelerinin en başında yer alan Amerikan firmasının satışları kısa sürede yerle bir oldu. Johnson & Johnson içinse 'boykot' çağrıları yapıldı.
Burger King de Türkiye'deki adını 'Börgır' olarak değiştirmişti
Boykottan kaçışa 'kültürel yapıyla uyum' kılıfı
Firmadan yapılan açıklamada söz konusu değişikliğin, markanın Türkiye'deki kültürel yapıya ve yerel dile daha fazla uyum sağlama amacıyla gerçekleştirildiği ileri sürüldü.
Algida da algı operasyonu yapmıştı
Soykırım destekçisi Burger King'in ismini değiştirmesi akıllara yine katliamlara destek veren firmalar arasında yer alan Algida'nın kendini aklamaya çalışmak için yaptığı hamleyi akıllara getirdi.