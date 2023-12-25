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Johnson & Johnson'tan siyonist İsrail'in katliamına açık destek: Skandal sözler sonrası boykot çağrısı

Bebek kolonyası da üreten dünyanın en büyük kimya ve kozmetik firmalarından olan Johnson & Johnson'ın Başkan Yardımcısı Sam Maldonado, terör devleti İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama açık açık destek verdi. Tevrat'ta yer alan 'Amalek' kavmi ile ilgili metinden alıntı da yapan Maldonado bebek katliamlarını meşru göstermeye çalıştı.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:28 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 15:30 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson

Terör devleti İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çoğu bebek ve çocuk olan 20 binden fazla insanı vahşice katletti. İsrail yanlısı şirketlerden siyonistlere destek içeren açıklamalar yapılmıştı.


Bebek katliamını destekleyen bebek kolonyacısı


Bu şirketlere dünyanın önde gelen kozmetik markalarından
Johnson & Johnson
da katıldı.

Johnson & Johnson'da
'başkan yardımcısı'
olarak görev yapan Sam Maldonado, sosyal medya hesabından siyonist katliamı öven paylaşımda bulundu.

Daha önce İsrail'in katil başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Tevrat'tan alıntıladığı 'Amalek' kavmi ile ilgili bölümü paylaşan Maldonado, Gazze'De işlenen cinayetleri haklı göstermeye çalıştı.


Bebek katliamına Tevrat'tan kılıf buldu


Maldonado paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

.. Eğer durum böyleyse, bombalamanın neden böyle olduğunu şimdi anlıyorum. Hepsini öldür!!!"

"... İncil'de (1 Samuel 15:3) Tanrı İsrail'e şunu emretti: 'Şimdi gidin ve tüm Amalekli ulusunu - erkekleri, kadınları, çocukları, bebekleri, sığırları, koyunları, keçileri, develeri ve eşekleri - tamamen yok edin.' Bu belki de Bibi'nin Filistinlilerle ilgili olarak Rab'den aldığı emirdir."


Skandal paylaşıma sosyal medyada tepki yağarken
Johnson & Johnson
içinse 'boykot' çağrıları yapıldı.

Terör devleti İsrail'in başbakanı Netanyahu'da 7 Ekim'den sonra sık sık Tevrat'tan 'Amalek'liler ile ilgili kısımdan alıntı yaparak katliamları meşru gösterme çabasına girimişti.



#İsrail
#Gazze
#Tevrat
34 dakika önce
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