Terör devleti İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çoğu bebek ve çocuk olan 20 binden fazla insanı vahşice katletti. İsrail yanlısı şirketlerden siyonistlere destek içeren açıklamalar yapılmıştı.
Bebek katliamını destekleyen bebek kolonyacısı
Daha önce İsrail'in katil başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Tevrat'tan alıntıladığı 'Amalek' kavmi ile ilgili bölümü paylaşan Maldonado, Gazze'De işlenen cinayetleri haklı göstermeye çalıştı.
Bebek katliamına Tevrat'tan kılıf buldu
Terör devleti İsrail'in başbakanı Netanyahu'da 7 Ekim'den sonra sık sık Tevrat'tan 'Amalek'liler ile ilgili kısımdan alıntı yaparak katliamları meşru gösterme çabasına girimişti.