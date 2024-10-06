İslam dünyasına boykot çağrısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İsrail hükümetinin harladığı ateşin sadece bu coğrafyayı değil destek verenleri de yakacağını söyledi. Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programına katılarak, konuşma yaptı. İslam alemini de ekonomik ve ticari tedbirleri almaya çağıran Erdoğan, “İsrail'e karşı önlem almadığımız her gün bu kan deryası her gün büyüyecek” şeklinde konuştu.





ENİNDE SONUNDA SİZE ULAŞACAK

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde: “İsrail hükümetini şımartanları buradan aklıselimle hareket etmeye davet ediyorum. El ele verip söndürmezsek bu yangın eninde sonunda size ulaşacak. İslam alemini de ekonomik ve ticari tedbirleri almaya çağırıyorum. İsrail'e karşı önlem almadığımız her gün bu kan deryası her gün büyüyecek. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin bertaraf edilmesinde AK Parti teşkilatlarına düşen kardeşlik hukukunu yükseltmektir. Her zamankinden daha fazla kenetleneceğiz. Durmak duraklamak mola rehavet yılgınlık yok. Gözlerimizi hedeflerimizden ayırmak yok. Mesuliyetimizin ağırlığının sizler de farkındasınız.





KAHRAMANCA DİRENİYORLAR

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi bölgemizde çok kanlı çatışmalar yaşanıyor. İsrail'in Gazze halkına yönelik soykırımı 1 yılı tamamlamak üzere. Tüm dünyanın gözleri önünde 50 bine yakın masum insan katledildi. Uluslararası hukuk savaş hukuku ne kadar değer varsa hepsi ayaklar altına alındı. İşlenmedik suç işlenmedik barbarlık kalmadı. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Gazze halkının direniş zeminini kıramadılar. 364 gündür siyonist işgalcilere karşı kahramanca direniyor.





ZALİMLERİN KARŞISINDAYIZ

Kendilerini buradan bir kez daha saygıyla selamlıyoruz. Filistin'in kahraman evlatlarına buradan en kalbi muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. bunu da hamaset olsun diye söylemiyorum. Bakın İsrail'e karşı ekonomik tedbir uygulayan tek ülke biziz. Uluslararası tüm platformlarda Filistin halkının sesi olan biziz. İlk gün neredeyse duruyorsak bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. İlk gün neyi savunuyorsak, bugün de aynı değerleri savunuyoruz. Türkiye'de ne diyorsak BM kürsüsünde de aynı cümleleri kurmaktan asla çekinmiyoruz. Yalpalamadan, savrulmadan, kimseden korkmadan, kimsenin baskına boyun eğmeden mazlumun yanında zalimlerin karşısındayız.





FAŞİZMİN EN NOBRAN HALİ

İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırılar sonrasında en güçlü tepkiyi gösteren ülke biz olduk. İsrail'in hedefi bellidir. Batılı güçler ise bunların asıl niyetlerini bildikleri halde Holokost utangaçlığıyla Netanyahu ve katliam çetesine ses çıkarmamakta. Yıllardır bize özgürlüklerden bahsedenlerin Filistinli çocuklar için toplanan göstericilere nasıl davrandıklarını sizler de görüyorsunuz. Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar. Terör örgütlerine gelince protesto kutsaldır diyenler söz konusu Filistin olunca faşizmin en nobran halini savunuyorlar.





VATANDAŞLAR MUHALEFETE GÜVENMİYOR

Kongre sürecimiz öncesinde bizlere rehberlik edecek fikir havuzunu toplamış bulunuyoruz. Şu hususun altını çizmek istiyorum. Türkiye Buluşmaları AK Parti'nin milletin kalbindeki sarsılmaz yerini teyit etmiştir. Vatandaşlarımız sorunların çözümü olarak ilk başta partimizi ve ittifakımızı görüyor. Vatandaşlarımız muhalefet aktörlerine güvenmiyor. Onlardan kendisine hayır geleceğine asla inanmıyor. Zaman zaman serzenişte bulunsa da insanımız son kertede AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na güveniyor. AK Parti olarak bize verilen bu desteğin ne anlama geldiğini çok çok iyi biliyoruz. Bunu boşa çıkarmamakta kararlıyız.





EN UFAK ZAFİYET GÖSTERMEDİK

Bugüne kadar milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık. Bizden beklentilerinin farkındayız. Bu beklentileri karşılamak noktasında son 23 yılda en ufak zafiyet göstermedik göstermeyeceğiz. Kongre sürecimizi tazelenmenin bununla birlikte büyük bir kucaklaşmaya dönüştürme arzusundayız. AK Parti ruhunu içselleştirmiş AK Parti'nin ufkuna vizyonuna sahip millet ve memleket sevdaları kadrolarımızı tahkim edeceğiz. Kongrelerimizi parti içi bir faaliyet gibi değil milletimizle geleceğimizi inşa edeceğimiz bir şölene çevireceğiz.





TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AİLESİYİZ

Biz AK Parti olarak üye sayısı itibariyle Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Biz çıkar birliği yapmış bir hareket yapmış değil Türkiye'ye hizmet aşkıyla dava ve yol arkadaşlığı yapmış bir siyasi partiyiz. AK Parti teşkilatlarını bir arada tutan harç kardeşlik hukukudur. Makamlar rütbeler oturulan koltuklar değişebilir molalar olabilir ama uğruna ömrümüze adadığımız dava ilelebet payidar olacaktır. Bizden öncekilerden devraldığımız bu hizmet kervanı aynı şekilde devam edecektir.





Gölge etmeyin yeter

Muhalefetin hangi gündemlerin peşinde koştuğunu herkesin gördüğünü belirten Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Sabah akşam koltuk kavgasından başlarını kaldıramıyorlar. Sandıkta yaşadıkları hezimeti unuttular. 4 yıl sonra yapılacak seçimler için şimdiden birbirleriyle kavgaya tutuştular. Geçen sene koltuğundan tard edilen eski genel başkan bir köşeye atılmanın hırsıyla sağa sola sataşıyor. Biz sıkılı yumrukları gevşetmek için adımlar attıkça yıllardır gerilimden beslenenler elinden geleni yapıyor. Onlara şunu söylemek istiyorum. Gölge etmeyin başka ihsan eylemem.”





Hamas ve Hizbullah bahane

Bugün burada şunu açık açık söylemek zorundayım. Geçen yüzyılın başında olduğu gibi sinsi bir plan uygulamaya konmuştur. Hamas, Hizbullah, Suriye, Yemen, İran sadece bir bahanedir. Netanyahu çetesine dur denilmezse bu yayılmacı çetenin nereye varacağını biz biliyoruz. İsrail vasıtasıyla yeni bir paylaşım savaşının yürütüldüğünü biliyoruz. Şunu herkes bilsin Türkiye büyük bir devlettir. Büyüklüğümüze yaraşır şekilde nasıl hiç zafiyet vermediysek bugün de aynı stratejik akılla hareket ediyoruz.





Lübnan ve Pakistan'a yeni büyükelçi

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'a ve Pakistan'a yeni büyükelçi atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarar kararlara göre, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliği'ne Destek Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Neziroğlu getirildi. Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği'ne ise İkili İlişkiler Genel Müdürü Murat Lütem atandı.







