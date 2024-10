İslam dünyasına boykot çağrısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İsrail hükümetinin harladığı ateşin sadece bu coğrafyayı değil destek verenleri de yakacağını söyledi. Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programına katılarak, konuşma yaptı. İslam alemini de ekonomik ve ticari tedbirleri almaya çağıran Erdoğan, “İsrail'e karşı önlem almadığımız her gün bu kan deryası her gün büyüyecek” şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde: “İsrail hükümetini şımartanları buradan aklıselimle hareket etmeye davet ediyorum. El ele verip söndürmezsek bu yangın eninde sonunda size ulaşacak. İslam alemini de ekonomik ve ticari tedbirleri almaya çağırıyorum. İsrail'e karşı önlem almadığımız her gün bu kan deryası her gün büyüyecek. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin bertaraf edilmesinde AK Parti teşkilatlarına düşen kardeşlik hukukunu yükseltmektir. Her zamankinden daha fazla kenetleneceğiz. Durmak duraklamak mola rehavet yılgınlık yok. Gözlerimizi hedeflerimizden ayırmak yok. Mesuliyetimizin ağırlığının sizler de farkındasınız.