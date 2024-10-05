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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sao Tome ve Principe Başbakanı Trovoada'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sao Tome ve Principe Başbakanı Trovoada'yı kabul etti

16:165/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sao Tome ve Principe Başbakanı Trovoada
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sao Tome ve Principe Başbakanı Trovoada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada'yı kabul etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabul basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Sao Tome ve Principe ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Afrika Kıtası ülkeleriyle işbirliğinin kazan-kazan ilkesine dayanarak geliştirildiğini ve bu anlayışla çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

  • Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da hazır bulundu.

Görüşme sonrasında iki ülke arasında güvenlik ve kolluk eğitimi ile enerji işbirliği alanlarında anlaşmalar imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te gençlere seslendi: Türkiye Yüzyılı'nın mimarı sizlersiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST 2024 etkinliğinde gençlere önemli mesajlar verdi. "Türkiye Yüzyılı'nın mimarı sizlersiniz" diyen Erdoğan, "Geleceği inşa etmek, yarınları hayal etmekle başlar. Başaramazsınız diyenlere aldırmadık. Dün bize parasıyla savunma sanayii teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik" ifadelerini kullandı. İsrail'in yayılmacı saldırganlığına tepki gösteren Erdoğan, "Ateşi tüm bölgeye yaymak için her yola başvuruyorlar. Hamas ve Hizbullah bahane. İsrail'in nihai hedefini ve vadedilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Biz sahadaki gelişmeleri anbean takip ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan terör devleti İsrail’in katlettiği Nasrallah hakkında ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST 2024’te önemli mesajlar verdi. Konuşmasında terör devleti İsrail’e sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazze'de 50 bin kardeşimiz vahşice siyonist İsrail tarafından katledildi. Şehirler enkaz yığınına döndü. İsrail Hamas bahanesiyle önce Gazze'yi işgal etti şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan'da kan döküyor.” dedi. Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin'in seçilmiş son Başbakanı İsmail Haniye'yi Tahran'da şehit ettikten sonra, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ı da katlettiler." sözlerini sarf etti. Konuşmasının devamında katil İsrail’in BM’ye de meydan okuduğunu belirten Erdoğan, “Ateşi tüm bölgeye yaymak için her yola başvuruyorlar. Uluslararası hukuk rafa kaldırılmış durumda. Kundaktaki bebekleri öldürmekten zevk alan bir cinnet haliyle karşı karşıyayız.” şeklinde konuştu.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Patrice Emery Trovoada
#Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti

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