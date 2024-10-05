Cumhurbaşkanı Erdoğan Sao Tome ve Principe Başbakanı Trovoada'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST 2024’te önemli mesajlar verdi. Konuşmasında terör devleti İsrail’e sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazze'de 50 bin kardeşimiz vahşice siyonist İsrail tarafından katledildi. Şehirler enkaz yığınına döndü. İsrail Hamas bahanesiyle önce Gazze'yi işgal etti şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan'da kan döküyor.” dedi. Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin'in seçilmiş son Başbakanı İsmail Haniye'yi Tahran'da şehit ettikten sonra, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ı da katlettiler." sözlerini sarf etti. Konuşmasının devamında katil İsrail’in BM’ye de meydan okuduğunu belirten Erdoğan, “Ateşi tüm bölgeye yaymak için her yola başvuruyorlar. Uluslararası hukuk rafa kaldırılmış durumda. Kundaktaki bebekleri öldürmekten zevk alan bir cinnet haliyle karşı karşıyayız.” şeklinde konuştu.