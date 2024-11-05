Siyonistlere ücretsiz kumanya hazırlayan Carrefour'a boykot tokadı: Ürdün pazarından çekildiler

Dünya genelinde Filistin hassasiyeti olan insanlar tarafından kararlılıkla sürdürülen boykot, sonuçlarını vermeye devam ediyor. İsrail'in işgalci ordusu için ücretsiz kumanya hazırlayan Siyonist destekçisi Fransız perakende markası Carrefour, boykotun artması sonucunda Ürdün pazarından çekildiklerini duyurdu.
İsrail'in 7 Ekim 2023'te Filistin'e karşı başlattığı soykırım saldırılarının ardından, dünya genelinde İsrail'e ait ve İsrail'e destek veren markalara karşı boykot kampanyası başlatılmıştı. Filistin'e karşı hassasiyeti olan ve boykot bilincinde olan insanların sergilediği duruş sayesinde bazı Siyonist destekçisi markaların satışları düştü.
Siyonizm'e destek verenler arasında Nestle, McDonalds, Coca Cola gibi markalar zarar edildiğini açıklamıştı. Öte yandan Burger King, başarıyla yürütülen boykot sonucunda Türkiye'deki ismini 'Börgır' olarak değiştirme kararı almıştı.
Carrefour Ürdün'de boykota yenik düştü
İsrail'in işgalci ordusu için ücretsiz kumanya hazırlayan Siyonist destekçisi Fransız perakende markası Carrefour, boykotun artması sonucunda Ürdün pazarından çekildiklerini duyurdu.