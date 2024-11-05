Siyonistlere ücretsiz kumanya hazırlayan Carrefour'a boykot tokadı: Ürdün pazarından çekildiler

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Filistin'e karşı başlattığı soykırım saldırılarının ardından, dünya genelinde İsrail'e ait ve İsrail'e destek veren markalara karşı boykot kampanyası başlatılmıştı. Filistin'e karşı hassasiyeti olan ve boykot bilincinde olan insanların sergilediği duruş sayesinde bazı Siyonist destekçisi markaların satışları düştü.