Dünya Gazzede kötüleşen ekonomik şartlar öğrencilerin eğitimini olumsuz etkiliyor
ORTADOĞU

Gazze'de kötüleşen ekonomik şartlar öğrencilerin eğitimini olumsuz etkiliyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kötüleşen ekonomik şartların, yüksek öğrenimi etkilediği belirtildi. Üniversiteye kayıtlı öğrenci sayısında son 10 yılda düşüş yaşandığı kaydedilirken, 2019'un ikinci döneminde yüksek öğrenim öğrencilerinin sadece yüzde 25 ila 30'u harçlarını ödeyebildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi yayımladığı raporda, Gazze'deki İslamiyye ve El-Ezher Üniversiteleri ile Uygulamalı Yüksekokulunun oluşturduğu ortak komitenin incelemelerine yer verdi.

Öğrencilerin sadece yüzde 25 ila 30'u harçlarını ödeyebildi

  • Üniversiteye kayıtlı öğrenci sayısında son 10 yılda düşüş yaşandığı kaydedilen raporda, 2019'un ikinci döneminde yüksek öğrenim öğrencilerinin sadece yüzde 25 ila 30'unun harçlarını ödeyebildiği belirtildi.

Raporda, eğitim borçlarının öğrenciler ve ailelerin omuzlarında yük olduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca, son 3 yılda mezun olan kız öğrencilerin sayısının düştüğüne dikkat çekilerek, bu durumun öğrencilerin eğitimini tamamlamasını engelleyen bazı zorlukların göstergesi olduğuna işaret edildi.

Yeterli ve istikrarlı fon kaynakları yok

Bölgedeki ekonomik krizin boyutunun aileleri ve öğrencileri aşarak, eğitim kurumlarına sıçradığı kaydedilen raporda, yeterli ve istikrarlı fon kaynaklarının yok denecek kadar az olduğunun altı çizildi.

  • Raporda, günden güne kötüleşen ekonomik şartların ayrıca, iş gücü piyasasında krize ve üniversite mezunları arasında işsizliğin artmasına neden olduğu aktarıldı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde 2007 yılından bu yana devam eden İsrail ablukası, yoksulluk ve işsizliğin artmasına neden oluyor.

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