Gazze'de savaş sonrası ne olacak? Netanyahu işgal planını itiraf etti

Daha önce İsrail'in Gazze Şeridi'nin yönetimini ele geçirmeyeceğini söyleyen işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan ABC News kanalına verdiği röortajda, İsrail'in Gazze'yi savaş bittikten sonra da "belirsiz bir süre" yönetebileceğini söyledi.





ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin "hata" olacağını söylediğine dikkat çeken röportajcı David Muir, Netanyahu'ya çatışmalar sona erdiğinde bölgeyi kimin yönetmesi gerektiğini sordu. İsrail Başbakanı, İsrail'in "belirsiz bir süre" boyunca oynayacak bir rolü olacağını öne sürdü.





Netanyahu, "Bence İsrail belirsiz bir süre için genel güvenlik sorumluluğuna sahip olacak çünkü buna sahip olmadığımızda neler olduğunu gördük. Bu güvenlik sorumluluğuna sahip olmadığımızda, hayal bile edemeyeceğimiz ölçekte bir Hamas terörü patlak veriyor" dedi.

İsrail askerlerinin bölgede görev yapmaya devam etmesi nedeniyle Gazze'nin işgali olarak yorumlanan plan son haftalarda İsrailli yetkililer tarafından isimlerinin açıklanmaması kaydıyla dile getirilmişti. Bu plan Netanyahu'nun açıklaması ile ilk defa resmiyet kazanmış oldu.









İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, daha önce, İsrail'in askeri harekâtının temel hedeflerinden birinin "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki yaşam sorumluluğunu" ortadan kaldırmak ve "İsrail vatandaşları için yeni bir güvenlik gerçekliği" oluşturmak olduğunu söylemişti.





ABD: Bizim desteklediğimiz şey Hamas'ın artık Gazze'nin kontrolünü elinde tutamayacağıdır

Netanyahu'nun yorumları sorulduğunda ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby şunları söyledi:





"Bizim desteklediğimiz şey Hamas'ın artık Gazze'nin kontrolünü elinde tutamayacağıdır.





İsrailli muhataplarımızla çatışma sonrası Gazze'de yönetimin nasıl olması gerektiği konusunda görüşmeler yapıyoruz ve şu ya da bu şekilde herhangi bir çözüm üzerinde uzlaşıldığını düşünmüyorum."

İsrail 1967 yılında Gazze Şeridi'ni işgal etmişti. İsrail ordusu 2005 yılına kadar Gazze'de kontrol sahibiydi. Tel Aviv yönetimi 2005 yılında Gazze'den çekilme kararı almıştı.







