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Dünya

Gazze'de savaş sonrası ne olacak? Netanyahu işgal planını itiraf etti

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 32. güne girildi. Amerikan ABC News canlı yayınına konuk olan işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir kez daha ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek "Rehineler bırakılmadan ateşkes olmayacak" dedi. Haftalar sonra İsrail’in Gazze planını açıklayan Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'yi yeniden işgal edeceğine dair mesajlar verdi.

Seren Som
Seren Som
10:23 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 10:45 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Binyamin Netanyahu

Binyamin Netanyahu

Daha önce İsrail'in Gazze Şeridi'nin yönetimini ele geçirmeyeceğini söyleyen işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan ABC News kanalına verdiği röortajda, İsrail'in Gazze'yi savaş bittikten sonra da "belirsiz bir süre" yönetebileceğini söyledi.


ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin "hata" olacağını söylediğine dikkat çeken röportajcı David Muir, Netanyahu'ya çatışmalar sona erdiğinde bölgeyi kimin yönetmesi gerektiğini sordu. İsrail Başbakanı, İsrail'in "belirsiz bir süre" boyunca oynayacak bir rolü olacağını öne sürdü.


Netanyahu, "Bence İsrail belirsiz bir süre için genel güvenlik sorumluluğuna sahip olacak çünkü buna sahip olmadığımızda neler olduğunu gördük. Bu güvenlik sorumluluğuna sahip olmadığımızda, hayal bile edemeyeceğimiz ölçekte bir Hamas terörü patlak veriyor" dedi.

  • İsrail askerlerinin bölgede görev yapmaya devam etmesi nedeniyle Gazze'nin işgali olarak yorumlanan plan son haftalarda İsrailli yetkililer tarafından isimlerinin açıklanmaması kaydıyla dile getirilmişti. Bu plan Netanyahu'nun açıklaması ile ilk defa resmiyet kazanmış oldu.


İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, daha önce, İsrail'in askeri harekâtının temel hedeflerinden birinin "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki yaşam sorumluluğunu" ortadan kaldırmak ve "İsrail vatandaşları için yeni bir güvenlik gerçekliği" oluşturmak olduğunu söylemişti.


ABD: Bizim desteklediğimiz şey Hamas'ın artık Gazze'nin kontrolünü elinde tutamayacağıdır

Netanyahu'nun yorumları sorulduğunda ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby şunları söyledi:


"Bizim desteklediğimiz şey Hamas'ın artık Gazze'nin kontrolünü elinde tutamayacağıdır.


İsrailli muhataplarımızla çatışma sonrası Gazze'de yönetimin nasıl olması gerektiği konusunda görüşmeler yapıyoruz ve şu ya da bu şekilde herhangi bir çözüm üzerinde uzlaşıldığını düşünmüyorum."

İsrail 1967 yılında Gazze Şeridi'ni işgal etmişti. İsrail ordusu 2005 yılına kadar Gazze'de kontrol sahibiydi. Tel Aviv yönetimi 2005 yılında Gazze'den çekilme kararı almıştı.


Eli kanlı İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında 32'nci gün: Her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı atıldı can kaybı 10 bini aştı
Eli kanlı İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında 32'nci gün: Her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı atıldı can kaybı 10 bini aştı

Eli kanlı İsrail ordusu savaşın ikinci ayına girerken gece boyu Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürüyor. İsrail savaş uçakları ve topları, Gazze Şeridi'nin yönelik savaşın ikinci ayına girerken kentin çeşitli bölgelerinde sivil vatandaşların evlerini hedef aldı, aralarında çocuklar ve kadınların olduğu onlarca sivil Filistinlinin ölümüne neden oldu. 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 10 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Gazze'de yürütülen kara operasyonu için ek operasyonel planları onayladığı belirtildi. "Gazze'ye 30 bin ton patlayıcı atıldı, her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı düşüyor." diyen Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, kentteki hastanelerin yarısının ve ilkyardım merkezlerinin yüzde 62'sinin hizmet dışı kalarak çalışmalarını durdurduğunu vurguladı.


#Binyamin Netanyahu
#Gazze
#İsrail
#ABD
#İşgal
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