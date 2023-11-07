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İsrail menşeli ürünlere yönelik boykota TBMM de katıldı

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırımına açık destek veren şirketlerin ürünlerine karşı Türkiye'de başlatılan boykot kapmanyasına belediyelerin ardından TBMM de katıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un talimatıyla TBMM çatısı altında İsrail menşeli ürünler artık yer almayacak.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:58 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 10:17 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Ankara

Ankara

Yıllardır abluka altında tutulan Gazze'de 10 binden fazla sivili katleden terör devleti İsrail’in savaş suçlarına açıkça destek veren şirketlere karşı Türkiye çapında başlatılan boykot büyüyerek devam ediyor.


TBMM'de İsrail ürünleri satılamayacak


İsrail destekçisi şirketlere ait ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa bir destek de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığından geldi.


TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un talimatıyla, işgalci İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünleri Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında artık satılmayacak.




#TBMM
#İsrail
#Numan Kurtulmuş
#boykot
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