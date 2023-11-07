İsrail menşeli ürünlere yönelik boykota TBMM de katıldı

Yıllardır abluka altında tutulan Gazze'de 10 binden fazla sivili katleden terör devleti İsrail’in savaş suçlarına açıkça destek veren şirketlere karşı Türkiye çapında başlatılan boykot büyüyerek devam ediyor.

İsrail destekçisi şirketlere ait ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa bir destek de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığından geldi.