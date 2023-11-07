İsrail menşeli ürünlere yönelik boykota TBMM de katıldı

Ankara
Yıllardır abluka altında tutulan Gazze'de 10 binden fazla sivili katleden terör devleti İsrail’in savaş suçlarına açıkça destek veren şirketlere karşı Türkiye çapında başlatılan boykot büyüyerek devam ediyor.
TBMM'de İsrail ürünleri satılamayacak
İsrail destekçisi şirketlere ait ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa bir destek de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığından geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un talimatıyla, işgalci İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünleri Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında artık satılmayacak.