Gazze'de soykırım sürüyor

Lübnan’a saldırılarını sıklaştıran işgalci güç İsrail, Gazze’de yaptığı soykırımdan da hız kesmiyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine saldırılar düzenleyen İsrail ordusu 7 Filistinliyi öldürdü, 15 kişiyi de yaraladı. Sivil savunma ekipleri, Kayzan en-Neccar bölgesinde Ebu Harb ailesinin evine düzenlenen saldırı sonrası enkaz altından 5 kişinin cansız bedenini çıkardı. Saldırıda 10 kişi de yaralandı. Et-Tahliye bölgesinde Ebu Cerbu ailesinin evine yönelik saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybederken, 5'i yaralandı. İşgalci gücün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat'ta bir eve düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 467 Filistinli öldü, 95 bin 921 kişi yaralandı.

Yaklaşık bir yıl önce başlayan Gazze savaşında yaşanan yıkım, yayınlanan yeni bir raporlarla bir kez daha görüldü. Amerikalı araştırmacılar Corey Scher ve Jamon Van Den Hoek tarafından yapılan uydu analizlerine göre, 13 Eylül 2024 itibarıyla Gazze Şeridi'ndeki binaların %58,7'si, yani toplamda yaklaşık 169 bini hasar gördü ya da yıkıldı. Uluslararası Af Örgütü'ne göre Gazze ile İsrail arasındaki 58 km2'lik sınırda bulunan binaların yüzde 90'ından fazlası Ekim 2023 ile Mayıs 2024 arasında yıkıldı ya da ciddi hasar gördü. Unosat ve OpenStreetMap verilerinin bir kombinasyonuna göre camilerin %70'i hasar gördüğü veya yıkıldı Dünya Sağlık Ögütü’ne (WHO) göre 20 Ağustos itibariyle 36 hastaneden sadece 16'sı “kısmen” çalışır durumda. 6 Temmuz itibariyle UNICEF en az 477 okulun zarar gördüğünü tespit etti. Bunlardan 133'ü ağır hasar görürken, 344'ü kısmi hasar aldı. BM uydu merkezi tarafından 27 Ağustos'ta çekilen görüntülere göre, tarım arazilerinin %68'i, diğer bir ifadeyle 102 km2'si zarar gördü.