Dünya Gazzede su krizi tehlikeli boyutlarda
ORTADOĞU

Gazze’de su krizi tehlikeli boyutlarda

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde su krizinin tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazze'de su sıknıtısı yaşanıyor
Gazze'de su sıknıtısı yaşanıyor

İngiltere’nin Uluslararası Kalkınma Ajansı (DFID) desteğiyle Gazze Şeridi’nde yaklaşık 12 milyon dolarlık tuzlu su arıtma tesisi kurulması için düzenlenen imza töreninde konuşan Iştiyye, “Gazze’deki kullanılabilir suyun durumu çok tehlikeli boyutlara ulaştı. Dolayısıyla Gazze Şeridi’nde tuzlu suyu arıtmak için böyle bir tesisin kurulması çok önemli. Bu Filistinlilere bir destek olacak ve onların yaşadıkları zorlukları hafifletecektir” dedi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni 2006’dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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