Gazze’de su krizi tehlikeli boyutlarda

İngiltere’nin Uluslararası Kalkınma Ajansı (DFID) desteğiyle Gazze Şeridi’nde yaklaşık 12 milyon dolarlık tuzlu su arıtma tesisi kurulması için düzenlenen imza töreninde konuşan Iştiyye, “Gazze’deki kullanılabilir suyun durumu çok tehlikeli boyutlara ulaştı. Dolayısıyla Gazze Şeridi’nde tuzlu suyu arıtmak için böyle bir tesisin kurulması çok önemli. Bu Filistinlilere bir destek olacak ve onların yaşadıkları zorlukları hafifletecektir” dedi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni 2006’dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.