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Gazze'deki hükümet: İsrail Gazze'de 3 gazeteciyi kasıtlı hedef aldı

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda 3 gazeteciyi kasıtlı hedef aldığını açıkladı. Saldırılar sırasında TRT Arapça ekibinden kameraman Sami Muhammed Şehade, CNN'den Muhammed Hassan es-Savalihi ve serbest gazeteci Ahmed Bekir el-Luh, İsrail ordusu tarafından hedef alındığı ve yaralanmıştı.

17:47 - 12/04/2024 Cuma
AA
Katil İsrail, Gazze'de gazetecileri hedef aldı.
Katil İsrail, Gazze'de gazetecileri hedef aldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada,
"İsrail işgal ordusu, bugün Nusayrat Mülteci Kampı'nda devam eden saldırılarında gazetecilik görevini yaparken kasten 3 Filistinli gazeteciyi hedef alarak soykırım savaşını devam ettirdiğini ortaya koydu."
ifadelerine yer verildi.
Saldırılar sırasında TRT Arapça ekibinden kameraman Sami Muhammed Şehade, CNN'den Muhammed Hassan es-Savalihi ve serbest gazeteci Ahmed Bekir el-Luh'un İsrail ordusu tarafından hedef alındığı ve yaralandığı bildirildi.

"İsrail, basın yeleği giyen üç gazeteciyi açıkça hedef aldı." ifadeleri kullanılan açıklamada, saldırılar sonucu Şehade'nin bacağının kesildiği ve diğer iki gazetecinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in gazetecilere yönelik insan hakları ihlallerinde bulunduğu vurgulanarak, 7 Ekim'den bu yana 140 gazetecinin katledildiği kaydedildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in gazetecilere yönelik ihlallerinden ABD'yi sorumlu tutarken, gazetecilerin görevini yapmaktan saldırılarla alıkonulduğunu ve gerçeğin gizlendiğini belirtti.

İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef almıştı.

#Gazze
#Sami Muhammed Şehade
#TRT
#Nusayrat Mülteci Kampı
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