Gazze'deki hükümet: İsrail Gazze'de 3 gazeteciyi kasıtlı hedef aldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
"İsrail, basın yeleği giyen üç gazeteciyi açıkça hedef aldı." ifadeleri kullanılan açıklamada, saldırılar sonucu Şehade'nin bacağının kesildiği ve diğer iki gazetecinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı bilgisine yer verildi.
Açıklamada, İsrail'in gazetecilere yönelik insan hakları ihlallerinde bulunduğu vurgulanarak, 7 Ekim'den bu yana 140 gazetecinin katledildiği kaydedildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in gazetecilere yönelik ihlallerinden ABD'yi sorumlu tutarken, gazetecilerin görevini yapmaktan saldırılarla alıkonulduğunu ve gerçeğin gizlendiğini belirtti.
İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef almıştı.