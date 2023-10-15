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Dünya

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) merkezlerini boşaltması ve hizmetlerini durdurmasının ardından Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "İsrail 2014'te 51 günde öldürdüğünden daha fazlasını 8 günde öldürdü" dedi.

11:59 . 15/10/2023 Pazar
AA
İşgalci İsrail saldırılarında çok sayıda kişi yaralandı.

İşgalci İsrail saldırılarında çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgeyi terk etmesini istemesi üzerine UNRWA'ya bağlı merkezlerin boşaltıldığını ve hizmetlerin durdurulduğunu ifade etti.

Filistinli Sözcü,
"Bu nedenle Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı."
dedi.

Kudra açıklamasında ayrıca, İsrail'in 2014'te düzenlediği saldırıları hatırlattı.

"İsrail 2014 yılında 51 günde öldürdüğünden daha fazlasını 8 günde öldürdü." diyen Kudra, İsrail'in Filistinlilere orantısız güç kullanması ve sistematik olarak devam ettirdiği saldırıların "etnik temizlik" anlamına geldiğini vurguladı.

Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 2 bin 329 Filistinliyi öldürdüğünü, 9 bin 42 kişiyi de yaraladığını ifade etti.

İsrail'in 7 Temmuz 2014'te Gazze'ye başlattığı 51 gün süren saldırılarda, 578'i çocuk, 489'u kadın, 2 bin 322 Filistinli hayatını kaybetmiş, 12 binden fazlası da yaralanmıştı.

Saldırılar nedeniyle 12 bin evin tamamen, 160 bin evin kısmen yıkıldığı, 6 bin 600 evin ise kullanılamayacak hale geldiği bildirilmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

#Filistin
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