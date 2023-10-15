Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT) işgalci İsrail'in eli kanlı subayları ile konuştu ve Tel Aviv'in Gazze'yi işgal planını yazdı. NYT'deki habere göre amaç, Gazze'yi kontrol eden Hamas'ın en üst siyasi ve askeri hiyerarşisini ortadan kaldırmak. 2006'daki İkinci Lübnan Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacağı belirtilen operasyon için siyonist rejim 10 bin asker görevlendirecek.