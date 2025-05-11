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Gazze'deki saldırılardan dolayı 1500 kişi görme yetisini kaybetti

Gazze'deki saldırılardan dolayı 1500 kişi görme yetisini kaybetti

12:2611/05/2025, Pazar
AA
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1500 kişi görme yetisini kaybetti
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1500 kişi görme yetisini kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu yaklaşık 1500 kişinin görme yetisini kaybettiği, bölgedeki ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle 4 bin kişinin daha bu tehlikeyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Gazze kentindeki Göz Hastanesi Müdürü Abdusselam Sabah, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu yaşanan görme kayıpları ve bu alandaki sıkıntılarla ilgili bilgi verdi.

Sağlık sektörünün göz ameliyatlarında kullanılan malzeme ve tıbbi cihaz konusunda ciddi sıkıntı yaşadığını belirten Sabah, bu nedenle özellikle retina hastalıkları, diyabetik retinopati ve iç kanama gibi hastalıklara yönelik cerrahi hizmetlerin neredeyse tamamının aksadığını kaydetti.

Göz Hastanesinde şuan tek kullanımlık sadece 3 adet cerrahi makas olduğunu ve aynı makasların sürekli kullanıldığını aktaran Sabah, bu durumun hastaların hayatını tehlikeye attığını ve iyileşmelerine mani olduğunu ifade etti.

4 bin kişi daha gözlerini kaybedebilir

Sabah, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu yaklaşık 1500 kişinin görme yetisini kaybettiği, bölgedeki ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle 4 bin kişinin daha bu tehlikeyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"Patlamalar sonucu oluşan göz yaralanmalarının birçoğunda, helyum ve ince iplikler gibi bölgede neredeyse tamamen tükenmiş tıbbi malzemelerin kullanılması gerekiyor." ifadesine yer veren Sabah, ilgili uluslararası kurumlar sorunun çözümü için acilen devreye girmezse Göz Hastanesi'nin cerrahi hizmet vermeyi tamamen durdurmak zorunda kalacağını kaydetti.



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