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Dünya

Gazze’deki soykırımı gizliyorlar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AAtölye'de düzenlenen ‘Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar’ panelinde konuştu: Bazı Batılı medya organları Gazze’de yaşanan trajedi ve soykırımı gizlemeye çalışıyor.

04:00 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:06 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fahrettin Altun.
Fahrettin Altun.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı (AA) tarafından AAtölye'de düzenlenen "Gazze'de Soykırım:Yeni Kanıtlar" paneline katıldı. Buradaki konuşmasında, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden katliamlarının ele alınacağı, bu katliamı belgeleyen yeni kanıtların sunulacağı panelde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Altun, “Bizler bu tür etkinliklerle sahada gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla elde ettiğimiz görüntülerle İsrail'in katliamlarını 'iddia edilen' değil, 'somut delilleri olan, ispatlanmış savaş suçları' olarak kayda geçireceğiz. Çabamız bu yönde" ifadesini kullandı.

SOYKIRIM POLİTİKASININ AÇIK ÖRNEĞİ

Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Altun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Açık ve net bir şekilde şunu ifade etmek zorundayız, bugün Gazze'de apaçık bir soykırım yaşanıyor, İsrail, Gazze'de büyük bir soykırım suçu işliyor. İsrail, 'soykırım' başta olmak üzere Roma Statüsü'nün suç olarak tanımladığı birçok ağır cürüm işledi, işlemeye devam ediyor. Soykırım suçu, yalnızca bir toplu öldürme faaliyeti değildir. Soykırım, bir halkın maddi ve manevi varlığına yönelen topyekun bir saldırıdır. Son günlerde İsrail'in sözüm ona 'güvenli bölge' diyerek insanları sürdüğü Refah bölgesine yönelik saldırıları, yürüttüğü soykırım politikasının apaçık bir örneğidir."

DUYARSIZ OLMAMALIYIZ

İsrail'in yaptığı katliamları dezenformatif içeriklerle görünmez kılma gayretinde olduğunu belirten Altun, şöyle devam etti: "Nasıl ki İsrail'in normalleştirmeye çalıştığı vahşiliklerine, barbarlıklarına ve soykırım girişimlerine karşı duyarsız kalmamamız gerekiyorsa, aynı şekilde İsrail'in dezenformasyon kampanyalarına karşı da duyarsız olmamamız gerekiyor. Eğer duyarsızlaşırsak, hakikatin ve doğruların yerini yalanlar ve kurgu haberler alır. Eğer duyarsızlaşırsak, İsrail'in suçlarını normalleştirmiş, cezalandırılmasının da önüne geçmiş oluruz."

SORUMLULUĞUMUZ VAR

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de konuşmasında, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına ilişkin delil niteliğindeki yeni fotoğrafların, Kanıt kitabına dahil edilmesiyle tarihe düşülen bu notun, daha stratejik ve kalıcı olması için herkesin büyük bir sorumluluk içerisinde çalışması gerektiğini bildirdi.



#Gazze
#Soykırım
#Fahrettin Altun
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