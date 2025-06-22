Gazzeli çocuklar açlıktan ölüyor: Mayıs ayında 5 bin 100 çocuk hastaneye kaldırıldı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze’de yetersiz beslenen çocuk sayısının endişe verici düzeyde arttığı uyarısında bulundu.
UNICEF, sadece mayıs ayında 6 aylıktan 5 yaşına kadar olan 5 bin 100 çocuğun, yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Konuya dair açıklama yapan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Sadece mayıs ayında 6 aylıktan 5 yaşına kadar olan 5 bin 100 çocuk, akut yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.
ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 150 ARTTI
Dujarric, hastaneye kaldırılan çocuk sayısının nisana kıyasla yaklaşık yüzde 50, şubata kıyasla ise yüzde 150 arttığına dikkati çekerek şubattaki ateşkes döneminde Gazze’ye giren yardımların önemli ölçüde kesildiğini vurguladı. UNICEF’in, yılbaşından mayıs sonuna kadar geçen 150 günde Gazze’de yetersiz beslenme tedavisi için 16 bin 700’den fazla çocuğun hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşan Dujarric, bu vakaların tamamının önlenebilir olduğunu kaydetti. Dujarric, bu rakamın günde ortalama 112 çocuğa tekabül ettiğine dikkati çekerken İsrailli yetkililerin engellemesi nedeniyle 1000 kamyon dolusu sağlık, besin ve diğer malzemenin son iki gündür Gazze sınırında bekletildiğini aktardı. İsrail, hiçbir uluslararası yardım kuruluşunun Gazze'ye yardım ulaştırmasına izin vermiyor. Önceki gün duruma dair bir açıklama yapan Dujarric, İsrail’in 16 haftadır BM’ye ait yardım konvoylarının girişini engellediğinin altını çizmişti.
İki günde 202 ölü
- Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre işgalci İsrail güçlerinin son iki günde Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği bombardımanlarda 202 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Saldırılarda 1037 Filistinli de yaralandı. Dün sabah saatlerinden itibaren başlayan bombardımanlarda da 11'i yardım almak üzere gelenler olmak üzere toplamda 26 Filistinli daha İsrail ordusunun açtığı ateş ve bombardımanlarda yaşamını yitirdi.