Gazzeli çocuklar açlıktan ölüyor: Mayıs ayında 5 bin 100 çocuk hastaneye kaldırıldı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre işgalci İsrail güçlerinin son iki günde Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği bombardımanlarda 202 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Saldırılarda 1037 Filistinli de yaralandı. Dün sabah saatlerinden itibaren başlayan bombardımanlarda da 11'i yardım almak üzere gelenler olmak üzere toplamda 26 Filistinli daha İsrail ordusunun açtığı ateş ve bombardımanlarda yaşamını yitirdi.