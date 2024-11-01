Gazzeli çocuklar için eğitim çadırları açılıyor

Gazze’de açılışı yapılan eğitim çadırında düzenlenen törene çok sayıda öğrenci katıldı. Tören esnasında çocuklara kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Eğitim çadırları, çocukların yalnızca eğitim görmesini değil, aynı zamanda savaşın olumsuz etkilerinden uzaklaşarak daha aydınlık bir gelecek hayal edebilmelerini sağlamayı hedefliyor.

Eğitim çadırlarının sayısını artırmayı hedefleyen İnsan Vakfı, daha fazla çocuğa ulaşarak onların eğitim haklarına erişimlerini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

İnsan Vakfı, eğitimin her çocuğun vazgeçilmez bir hakkı olduğuna vurgu yaparak, zorlu koşullarda dahi çocukların en iyi şekilde eğitim alması için çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.