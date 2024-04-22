Gazzeli çocuklardan barış ekmeği

Esenler Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Barış Ekmeği Festivali’nde 7 Ekim’den sonra Gazze’den tahliye edilen 22 çocuk, tüm dünyaya barış mesajları verdi. Festivale katılan 10 yaşındaki Gazzeli Salih Keshta, İsrail saldırıları nedeniyle çok korktuğunu söyleyerek, “Savaş olduğu için çok üzgünüz artık bitmesini istiyoruz. Festival harika geçti. Çok beğendim, arkadaşlarımla oyunlar oynadık. Vapur gezisi yaptık, çok eğlendik. Yeni şarkılar ezberledik” dedi. Gazze’de kalan arkadaşlarına seslenen Salih, “Korkmayın, dünya sizi duyuyor ve görüyor. Bu savaş bitecek” ifadelerini kullandı.