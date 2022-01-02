Gazzelilerden yaklaşık 4 aydır açlık grevindeki Filistinli Ebu Hevaş'a destek gösterisi

Gazze'deki Vaid Derneğinin çağrısı üzerine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlallerini protesto etti.

Açlık grevindeki Filistinli Ebu Hevaş'ın serbest bırakılmasını isteyen göstericiler, "İdari tutukluluğa hayır", "Ebu Hevaş ölümle boğuşuyor...Yardım edecek kimse var mı?" yazılı pankartlar taşıdı.

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, burada yaptığı konuşmada, 4 ayı aşkın süredir açlık grevini sürdüren Ebu Hevaş'ın hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu söyledi.

Rıdvan, "İşgalci (İsrail), tutsakların tıpkı Kudüs ve Filistin halkının kanı gibi kırmızı çizgi olduğunun farkında. Direniş, kutsallarımıza ve ailelerimize yönelik herhangi bir saldırı karşısında eli kolu bağlı durmayacaktır." dedi.

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Filistin yönetiminden bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmesini isteyen Rıdvan, Ramallah yönetimine ayrıca, "İsrail'in tutuklulara karşı işlediği suçları durdurmak için bu sorunu uluslararası topluma taşıması yönünde ciddi adımlar atması" çağrısında bulundu.

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel de Ebu Hevaş'ın hayatından işgalci İsrail'i sorumlu tutarak, hayatının tehlikeye girmesi halinde bir yanıtının olacağı sözünü verdi.

Mudellel, işgalci İsrail hapishanelerindeki Ebu Hevaş ve diğer Filistinlilerin serbest bırakılması için Arap ve İslam alemine harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

El Halil'in güneyindeki Dura beldesinde ikamet eden 5 çocuk babası Ebu Hevaş (40), 27 Ekim 2020'den bu yana "idari tutuklu" olarak İsrail hapishanesinde tutuluyor. Ebu Hevaş, daha önce de 8 sene İsrail hapishanesinde kalmıştı.

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Ebu Hevaş, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için 17 Ağustos 2021'de açlık grevine başlamıştı.

İşgalci İsrail Askeri İstinaf Mahkemesi 12 Aralık 2021'de Ebu Hevaş'ın tutukluluk kararına karşı sunulan itirazı reddederek, idari tutukluluk halinin 4 ay daha uzatılmasına hükmetmişti.

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