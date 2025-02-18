Gazzelileri yerinden etmek için 'özel yönetim birimi' kuracak

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Katz, Filistinlileri Gazze'de yerinden etmek için özel bir yönetim birimi kurmaya karar verdiğini duyurdu.

Haberde, söz konusu yönetimde İsrail güvenlik teşkilatı organları ve diğer bakanlıklardan temsilcilerin yer alacağı bilgisi verildi.





Söz konusu planın, "Gazze'de yaşayan ve gönüllü olarak üçüncü bir ülkeye göç etmek isteyen herkese, deniz, hava ve kara yoluyla özel çıkış düzenlemeleri de dahil geniş kapsamlı yardımları içerdiği" kaydedildi.

Hain planın detayları neler?

İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze Şeridi'nden sürgün planı için çalışmaları hızlandırdı. Siyonist yetkililer, yüz binlerce kişinin göç etmek isteyeceğini iddia ediyor. İsrail, bunun gönüllü bir göç süreci olduğu yalanını söylese de Gazzeliler yaşadığı topraklardan zorla çıkarılacak. İsrail ve ABD, sürgün edilebilecek ülkeler ile görüşüyor.





Sürgün planına göre, görevli personel yalnızca Gazze Şeridi'nden ayrılma talebinde bulunanlar ilgilenecek ve hiçbir (Hamas'ın) “direnişçinin” ayrılmamasını sağlamak için kontrollü bir kayıt, sıkı güvenlik kontrolleri gerçekleştirecek. İsrail, Gazze'den üçüncü bir ülkeye ulaşana kadar tüm sürecin sorumluluğunu üstlenecek. Gazze sakinlerinin Şeridi'nden ayrılışı karadan Kerem Şalom kapısından, hava yoluyla Ramon Havaalanı'ndan veya deniz yoluyla Aşdod limanından gerçekleştirilecek. Gazze sakinlerini geçişlere taşımak için bir ulaşım sistemi kurulacak ve altyapı aynı anda binlerce kişiyi barındıracak şekilde uyarlanacak.





Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.





Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.





Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.



