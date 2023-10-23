Gazze'ye ilaç olsun

İşgalci İsrail’in kadın, çocuk demeden Gazze’ye uyguladığı soykırım 17’nci gününde. Yaşanan insanlık dramının bir an önce son bulması için bölgeye insani yardım gönderme çalışmaları da hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı’na ait tıbbi malzeme ve yardım yüklü bir uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Mısır’a hareket etti.





HEKİMLERİN TAMAMI GÖNÜLLÜ

Sağlık Bakanlığı yöneticileri ve doktorlardan oluşan 20 kişilik ekibin de yer aldığı uçak, El-Arish Havalimanı ve Refah Sınır Kapısı’nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını yürütecek. Türkiye’deki farklı hastanelerde görev yapan aralarında çocuk cerrahisi, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, acil tıp, KBB, beyin cerrahisi, ortopedi ve kalp damar cerrahisi alanlarında uzmanlaşmış hekimlerin tamamının bölgeye gönüllü olarak gittiği kaydedildi.





CEZAYİR 4 UÇAK YOLLADI

Cezayir, Gazze Şeridi’ne Refah Sınır Kapısı’ndan acil insani yardımların ulaştırılması için Mısır ile hava köprüsü oluşturulacağını duyurdu. Cezayir Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un talimatı gereği, Refah Sınır Kapısı aracılığıyla Gazze’ye acil insani yardımların ulaştırılması için Mısır’ın doğusundaki El-Ariş Havalimanı’na hava köprüsü kurulacağı ifade edildi. Açıklamada, bu yardımların “Cezayir yönetimi ve halkının, İsrail’in saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki kardeş Filistin halkıyla koşulsuz ve sınırsız dayanışmasının bir ifadesi” olduğu kaydedildi. Hava köprüsünün Cezayir Hava Kuvvetleri’ne ait çok sayıda uçaktan oluşacağı belirtilirken, Cezayir Hava Kuvvetleri insani yardım yüklü 4 askeri uçağı bölgeye gönderdi. Uçaklarda gıda ve tıbbi malzemelerin yanı sıra giysi ve çadırların yer alıyor.





KUVEYT’TEN HAVA KÖPRÜSÜ

Kuveyt İsrail’in 7 Ekim’den bu yana bombaladığı abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayanlara destek için hava köprüsü kuruyor. Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, Filistinlilerin yükünü hafifletmek için hava köprüsünün kurulduğunu ve yardım operasyonlarının başlayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Sabah, söz konusu desteğin İsrail’in “canice saldırganlığının” etkilerini hafifletmeyi amaçladığını kaydetti. Hava köprüsü kapsamında, bugünden itibaren acil ilaç ve tıbbi malzemenin yanı sıra insani yardımlar taşıyan uçaklar Mısır’ın El-Ariş kentine gidecek, buradan da Gazze Şeridi’ne ulaştırılacak. Bakan Sabah, yardımların bu hafta boyunca her gün gönderileceğini ifade etti.

İKİNCİ KONVOY GAZZE’YE ULAŞTI

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’ndan yeni yardım konvoyunun bölgeye geçiş yaptığı açıklandı.İnsani yardım taşıyan 17 tırdan oluşan konvoy, erken saatlerde Gazze Şeridi’ne giriş yaptı. İnsani yardım yüklü 20 tır, dün Cumartesi günü Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’ne girmişti.





HİNDİSTAN 6.5 TON TIBBİ MALZEME YOLLADI

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze’ye yönelik insani yardımın uçakla yola çıktığını belirtti. Filistinliler için yaklaşık 6,5 ton tıbbi ve 32 ton afet yardım malzemesi taşıyan IAF C-17 uçağının Mısır’daki El-Ariş Havalimanı’na gitmek üzere havalandığını ifade eden Bagchi, bölgeye ilaç, çadır, uyku tulumları ve su artıma tabletleri gibi malzemelerin gönderildiğini açıkladı.











