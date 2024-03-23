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Gazze’ye yardımda Ürdün Kanalı

Türk Kızılayı, Gazze’ye daha fazla yardım girişinin sağlanması için “Ürdün Kanalı” ismi verilen bir koridor üzerinden bölgeye yardım gönderecek. Ürdün Kızılayı işbirliğinde Medeba şehrindeki lojistik merkezden yardımlar Gazze'ye ulaştırılacak. İlk sevkiyatın hazırlıkları tamamlanırken İsrail'in tutumuna göre yardımlar artırılacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 04:05 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türk Kızılayı, Gazze’ye daha fazla yardım girişinin sağlanması için yeni bir koridor hazırlığında. Gazze’ye Mısır’ın ardından Ürdün üzerinden de yardım ulaştırılacak. Bu kapsamda Ürdün Kızılayı ile yeni bir iş birliğine başlanacak. “Ürdün Kanalı” ismi verilen koridor üzerinden Gazze’ye yardım gönderilecek.

ÜRDÜN’DEKİ MERKEZ KULLANILACAK

Savaş mağduru Gazze halkı için 7 Ekim'den bu yana yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılayı, yardımların artırılması için de çalışıyor. Son olarak 7. İyilik Gemisi ile Mısır’a gönderilen yardımlar, oradan tırlara yüklenerek Gazze’ye uğurlandı. Türkiye, bugüne kadar Gazze için 12 uçak ve 7 gemi yardım gönderdi. Tüm çabalara rağmen İsrail’in engellemesi sebebiyle yardımlar, Gazze Şeridi’ne sınırlı düzeyde giriyor. 7 Ekim'den bu yana yardım kapasitesinin artırılması için çaba harcan Türk Kızılayı, Ürdün Kızılayı ile süren temaslar sonucunda, Ürdün üzerinden Gazze’ye bir koridor açılması için işbirliği sağlayacak. Ürdün’de yapılan yerel tedarikle toplanan yardımlar, Medeba şehrinde bulunan Ürdün Kızılayı'nın lojistik merkezinde depolanacak.

İLK SEVKİYAT HAZIRLIKLARI TAMAM

Çalışmalar kapsamında ilk sevkiyat için hazırlıklar tamamlandı. İlk etapta 2 bin 500 hijyen seti ve 2 bin 500 gıda kolisi Batı Şeria’ya ulaştırılacak. İsrail’in tutumu doğrultusunda yardımların boyutu ve Gazze Şeridi’ne girilip girilemeyeceği tespit edilecek. Ürdün Kanalı ismi verilen koridor ile bir taraftan zor durumda olan Filistin halkına yönelik yardımlar artırılmaya çalışılacak diğer taraftan da daha fazla mağdura ulaşmak için mücadele edilecek. Türk Kızılayı Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük, “Genel başkanımızın Ürdün’e yaptığı ziyarette, Ürdün Kızılay’ı işbirliğinde buradan da bir kanal açarak nasıl yardım yapabiliriz diye istişarelerimiz olmuştu. Bu istişareleri takiben yaptığımız teknik çalışmalar sonucunda ilk sevkiyatımızı hazırladık. Bu ikinci koridor bize Gazze’ye yardımlarımızı artırma imkânı sağlayacak. Gazze’deki ihtiyaçlara destek olabilmek için elimizden gelen tüm imkânları zorlayarak yapmaya devam ediyoruz” dedi.



#İnsani Yardım
#Gazze
#Kızılay
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