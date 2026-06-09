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Gazze’yi dünyaya kapattı

Gazze’yi dünyaya kapattı

04:009/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Gazze.
Gazze.

Soykırımcı İsrail, abluka altındaki Gazze'ye sınırlı açtığı sınır kapılarını, İran'ın balistik füze saldırılarının ardından ikinci bir emre kadar kapatma kararı aldı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT), saldırıların ardından "bir dizi gerekli güvenlik tedbirinin devreye alındığını" açıkladı. Açıklamada, Gazze Şeridi'ne açılan Kerem Ebu Salim ve Refah Sınır Kapısı dahil olmak üzere tüm geçiş noktalarının ikinci bir emre kadar kapalı olacağı aktarıldı. COGAT ayrıca, kapatmanın Gazze'deki insani durumu etkilemeyeceğini savunarak, ateşkesin başlangıcından bu yana bölgeye giren gıda miktarının, Birleşmiş Milletler (BM) yöntemlerine göre nüfusun beslenme ihtiyacını önemli ölçüde aştığını öne sürdü.

İNSANİ KOŞULLAR AĞIRLAŞTI

Gazze'de Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in devam eden saldırı ve ablukası nedeniyle yaşam ve sağlık koşulları günden güne kötüleşmeye devam ediyor. Filistinli yetkililer, İsrail'in anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini, sınır kapılarının açılması ile üzerinde uzlaşılan miktarlardaki gıda, insani yardım, tıbbi malzeme, barınma ekipmanları ve altyapının yeniden inşası için gerekli malzemelerin Gazze'ye girişine izin verilmediğini vurguladı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 951 kişinin öldüğü, 2 bin 984 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 782 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı açıklandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 961'e, yaralı sayısının da 173 bin 92'ye yükseldiği bildirildi.



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