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Geleceğin otomobilleri Paris'te

Pandemiyle birlikte dört yıldır düzenlenemeyen Paris Otomobil Fuarı (Le Mondial de L’Auto), 89. kez kapılarını takipçilerine açtı. Birçok Avrupa markasının katılmadığı fuarda Fransız ve Asyalıların yoğunluğu dikkati çekiyor.

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Geleceğin otomobilleri Pariste
​Geleceğin otomobilleri Paris'te.

İki yıllık pandemi arasıyla birlikte dört sene sonra kapılarını yeniden açan Paris Otomobil Fuarı (Le Mondial de L’Auto) başladı. 23 Ekim’e kadar sürecek fuarda alışılagelmişin dışında; Audi, BMW, Mercedes- Benz, Toyota, Ferrari, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Nissan gibi birçok dünya devi yer almıyor. Avrupa’da yoğunluğu artırmak isteyen Asyalı markalar modellerini Avrupalı kullanıcılara sunuyor. Fuara katılımın sınırlı olmasında otomotiv markalarının pazarlama stratejilerindeki büyük değişim de etkili oldu. Markalar artık fuarları eskisi kadar önemli bir pazarlama alanı görmüyor.

FUARDA ESKİ HAVA YOK

Fuara ev sahibi Fransızlardan sonra en çok ilgi gösterenler Asyalılar oldu. Başta dünyanın en büyük üreticilerinden Çinli BYD olmak üzere başka bir Çinli Great Wall ve Vietnamlı Vinfest Avrupa’ya Paris’ten girdi. Fuarın en önemli yenilikleri ev sahibi markalardan geldi. Ev sahibi markalardan Fransız Peugeot, Paris Otomobil Fuarı’nda ürün gamındaki elektrikliye geçişi vurguladı. Öte yandan, Jeep’in ilk elektrikli modeli Avenger ve Peugeot’nun yeni fastback gövde tipli 408, yenilenen DS 7 ve DS 4 de fuarda öne çıkan otomobiller arasındaydı.

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