Gençleri kaçıran BAE’ye isyan

Ortadoğu’nun çıbanbaşı ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) bölgeyi kaosa ve savaşa sürükleyen eylemleri deşifre olmaya devam ediyor. BAE merkezli ‘Black Shield’ güvenlik şirketinin, Sudanlı gençleri ‘iş vaadiyle’ BAE’ye götürüp burada askeri eğitim verdiği, sonrasında da onaylarını almadan onları Libya’ya sevk ettiğinin ortaya çıkması üzerine Sudanlı ailelerin tepkisi dinmiyor.

MBZ’YE KINAMA

Geçtiğimiz pazar gününden beri BAE’nin Hartum Büyükelçiliği ve Sudan Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan aileler, BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan’ı kınayarak, “Evlatlarımız satılık değil, canlarımız paralı askerler değil” şeklinde sloganlar atıyor. Aileler, BAE’ye gidip kendileri için düzgün bir hayat kurmak isteyen evlatlarının bilgileri olmadan götürüldükleri Libya’da Hafter’e bağlı petrol sahalarını korumakla görevlendirildiğini belirtiyor.

Libya’nın başkenti Trablus’ta ise göstericiler, BAE’nin Hafter’e desteğini protesto ederek bayrağını yaktı. Göstericiler, “Birleşik Arap Emirlikleri Libya’dan Çık”, “Birleşik Arap Emirlikleri Savaş Suçlusu Hafter’e Destek Veriyor” şeklinde pankartlar taşıdı. Gösteri sırasında, daha önce olan çatışmalarda Libya hükümetine bağlı güçlerden ele geçirilen BirleşikArap Emirlikleri’nin zırhlı araçları sergilendi.

SORUMLUSU HÜKÜMET

Sudanlı aileler, evlatlarının kandırılmasından BAE destekli darbe ile göreve gelen hükümeti sorumlu tutuyor. Sudan Dışişleri Bakanlığı, perşembe günü yaptığı açıklamada başka amaçlar için kontrat imzalayan ancak daha sonra Libya’ya gönderilen bu kişilerin durumuna ilişkin BAE’li yetkililerle çalıştıklarını ifade etti. Ancak bu açıklama, Sudanlı aileleri tatmin etmedi. Hükümetin bu yanıtını zayıf bulan aileler, daha fazlasının yapılmasını istiyor.

GERİ DÖNENLER EYLEME KATILDI

Durumdan mağdur olan ailelerle ilgilenen Sudanlı Aile Organizasyonu Başkanı Mekki Ali Mahmud, bakanlık açıklamasının yalnızca artan halk tepkisini dindirme amaçlı olduğunu söyledi. Tepkiler ve protestolar nedeniyle Libya’dan ülkesine dönen 50 Sudanlının da ülkeye ayak basar basmaz BAE Büyükelçiliği önündeki protestolara katıldığı kaydedildi.

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LİBYA’DAN DESTEK

Libya’daki Sudanlılar da, çocuklarının ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in saflarında savaşmaya gönderilmesini protesto etti. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) başlattığı “Burkan el-Gadab Operasyonu”nun resmi sosyal medya hesabında yayımlanan açıklamaya göre, Misrata’nın merkezindeki Hürriyet Meydanı’nda her hafta cuma günleri düzenlenen Hafter protestolarına kentteki Sudanlılar da katıldı. “Çocuklarımızı, Black Shield Şirketi’nden kurtarın”, “Sudan ve Sudanlıların onuru kırmızı çizgimizdir”, “Çocuklarımız satılık değildir” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, çocuklarının paralı asker olarak kullanılması karşıtı sloganlar attı. Sudanlı göstericiler ayrıca yurttaşlarını Libya’daki çatışmaya sürükleyen Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) tepki gösterdi.

Kurtulan genç gerçekleri anlattı

BAE’deyken Libya’daki savaşa son anda gitmeyi reddedip paralı asker olmaktan kurtulan Sudanlı Mahmud Ahmed Abdu, yaşadıklarını anlattı. Abdu, BAE merkezli bir şirketin güvenlik görevlisi olarak çalışacakları vaadiyle yaklaşık 400 Sudanlı gence geçen yıl kasım ayında başkent Hartum’da bulunan “Amanda Seyahat Acentesi”ne götürerek sözleşme imzalattığını söyledi. Seyahat acentesinin her Sudanlı gençten işlem karşılığı 15 bin Sudan lirası (yaklaşık 335 dolar) aldığını ifade eden Abdu ancak sonra söz konusu işlemlerin ücretsiz olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Sudanlı gençler

ASKERİ KAMPTA EĞİTİM

BAE’de Silahlı Kuvvetlere bağlı Giyasi Askeri Kampına alındıklarını söyleyen Abdu, eğitimin güvenlik şirketlerinin verdiği eğitimle tamamen farklı olduğunu vurguladı. Abdu, 12 hafta boyunca kalaşnikof, roketatar, havan topu ve çeşitli bomba eğitimi aldıklarını dile getirdi. Eğitimin tamamlanmasının ardından Black Shield Şirketinin Müdür Yardımcısı ile görüştüklerini belirten Abdu, “Burada güvenlik şirketinin müdür yardımcısının BAE ordusunda tuğgeneral rütbesinde biri olduğunu ve Sudanlıların cesaret ve kahramanlıklarından bahsetmeye başladığını gördük.” diye konuştu.

SORGULAMA HAKKI YOK

Abdu, BAE’li tuğgeneralin, “şirketin dış bir operasyonda kendilerine ihtiyaç duyulduğunu bildirdiğini”, görevin mahiyetini sorduklarında ise açık bir üslupla “sorgulama hakkınız yok” şeklinde cevap verdiğini belirtti. Sudanlı gençlerden 112’sinin ne olursa olsun dış görevi reddettiğini ifade eden Abdu, kalan diğer kısmının ise gitmeyi kabul ettiğini anlattı. Bundan sonraki süreci arkadaşlarından aldığı bilgiler doğrultusunda anlatan Abdu, dış görev için giden Sudanlı gençlerin uçağın pilotuna, varış noktasını sorunca “Güney Afrika” cevabını aldıklarını ancak daha sonra kendilerini, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in kontrolündeki Ras Lanuf kentinde yer alan askeri kamplarda bulduklarını ifade etti.

İngiltere’den BMGK hamlesi

İngiltere, paralı askerlerin Libya’dan çekilmesini talep eden bir karar taslağı tasarısını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sundu. Agence France-Presse tarafından ele geçirilen taslak kararda, paralı askerlerin Libya’ya giderek daha fazla katılımıyla ilgili endişe ifade ediliyor ve tüm BM’ye üye ülkelerden çatışmaya müdahale etmeleri isteniyor. Belgede, 2011 yılından bu yana Libya’ya uygulanan silah ambargosu ile ilgili uluslararası yükümlülükler hatırlatılıyor ve silahlı paralı askerlere yönelik tüm desteğin durdurulması ve paralı askerlerin geri çekilmesi isteniyor. Gözden geçirilmiş İngiliz taslak kararı, son zamanlarda yaşanan şiddet artışını kınıyor ve tarafları daimi ateşkese çağırıyor.