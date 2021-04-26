​George Floyd gözümün önüne geldi

Almanya’nın Duisburg kentinde yaşayan 43 yaşındaki yedek parça satıcısı ve müteahhitlik yapan Türk iş insanı Emre Tümsek, işletmesinin önünde Alman polisinin şiddetiyle karşılaştı. Dışarıdaki gürültüye çıkan Tümsek, neler olduğunu sorması üzerine işletmesinin önündeki polislerin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Tümsek, “Dışarıdaki gürültü nedeniyle dışarı çıktım. Ne oluyor der demez. Polis şiddet uyguladı. Ters kelepçeleyerek, çalışanlarımın gözü önünde darp edildim.” diye konuştu.

Emre Tümsek

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

O anlar bölgedeki bir görgü tanığı tarafından cep telefonuna ait kameraya saniye saniye kaydedildi. 3 dakikaya yakın görüntülerde Alman polisi tarafından elleri bağlanarak, ters kelepçe ile yere yatırılan Tümsek’in nefes almakta zorlandığı görüldü. Alman polisin Tümsek’in boynuna bastırdığı anlar da görüntülere yansıdı. Yaşadığı polis şiddetine ilişkin konuşan Tümsek, “Bir anda üzerime çuvallanıp yere yatırıp kelepçe taktılar. Tıpkı Amerika’daki George Floyd’a yaptıkları gibi boynuma diziyle bastırdı. Nefes almakta zorlandım ve bir anda aklıma George Floyd geldi. İşkence araçta da devam etti, ben de yardım butonuna bastım. Bunun üzerine bana Alman milli marşını dinlettiler. Sonra karakola götürdüler, ters kelepçe ve maske ile beni 4 saat hücrede tuttular" ifadelerine yer verdi.

OYNAT 00:59 Alman polisinin Türk iş insanına uyguladığı şiddet George Floyd olayını hatırlattı Almanya'nın Duisburg kentinde polis, Türk iş insanı Emre Tümsek'i işyerinin önünde darp etti.



Görüntülerde Alman polisi tarafından elleri bağlanarak, ters kelepçe ile yere yatırılan Tümsek'in nefes almakta zorlandığı görüldü.



Polis şiddetine maruz kalan Tümsek, 'Bir an nefes alamaz duruma geldim ve o an ABD'deki polis şiddetiyle hayatını kaybeden George Floyd olayı gözümün önüne geldi' dedi. BiP'te paylaş

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HUKUKİ YOLA BAŞVURACAK

Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamadığını ifade eden Tümsek, “Ailem de olayı öğrendiğinde şok oldu. Hepimiz çok perişanız. Hiç suçum yokken böyle bir şeyin başıma gelmesini kabul edemem. Hem Alman hem de Türk vatandaşı olarak hukuki yoldan hakkımı arayacağım. Bu işin peşini asla bırakmam” diye konuştu.