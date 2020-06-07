Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya George Floyd protestolarına Bulgaristan da katıldı
AMERİKA

George Floyd protestolarına Bulgaristan da katıldı

ABD'de George Floyd’un polisler tarafından öldürülmesiyle başlayan ve dünyaya yayılan protestolar, Bulgaristan’a kadar ulaştı. Sofya da siyahilere, göçmenlere ve Romanlara yapılan ayrımcılık protesto edildi.

Haber Merkezi DHA
Bulgaristan'da George Floyd protestosu
Bulgaristan'da George Floyd protestosu

ABD'de George Floyd’un polisler tarafından öldürülmesiyle başlayan ve dünyaya yayılan protestolar, Bulgaristan’a kadar ulaştı. Sofya da siyahilere, göçmenlere ve Romanlara yapılan ayrımcılık protesto edildi.

Irkçılık ve polis şiddetine karşı sesini duyurmak isteyen yüze yakın kişi başkent Sofya’da toplandı. Protestolarda sloganların ve pankartların genelde İngilizce olduğu dikkat çekti. " Nefes alamıyorum” ve "Siyah hayatlar önemli” sloganların atıldığı barışçıl gösteriye, farklı etnik gruplardan gençler katıldı.
Facebook’ta kurulan “Feminist Seferberlik” grubu ile Sofya’daki İngiliz- Amerikan Koleji’nden öğretmen ve öğrencilerin girişimiyle düzenlenen protestoda, Bulgaristan’da Roman vatandaşlara uygulanan ayrımcılık vurgulandı. Genç eylemciler “Irkçılık Pandemidir”, “Irkçılığa hayır”, “Polis şiddetini durdurun”, "Irkçılık öldürür" ve “Romanlarla dayanışma” yazılı pankartlar taşıdı. Eylemciler, ABD’de siyahi vatandaşlara olduğu gibi, Bulgaristan’da Romanlara karşı ayrımcılık olduğu ifade edildi.

Göçmenlere ve Romanlara karşı ırkçılık var

Protetoları düzenleyen organizatörlerden biri olan Stoyo Tetevenski “Biz ABD’de Floyd’un öldürülmesini, siyahilere karşı yapılan ırkçılığı, göçmenlere ve Bulgaristan’daki Romanlara karşı uygulanan ırkçılığı protesto etmek üzere buradayız. Bulgaristan ve Amerika’daki ırkçılık arasındaki benzerlikleri öne çıkararak, her iki yerde de yaşam kalitesini bozan sistematik ırkçılık olduğunu gösteriyoruz. Devlet kurumlarında, eğitimde ve ekonomide var olan adaletsizlik, toplumdaki eşitsizlik ve ırkçılığı körüklüyor” dedi.

Bulgarlar ve Romanlar hepimiz biriz

Eylemciler “Bulgarlar ve Romanlar hepimiz biriz”, “Nefret diline hayır” sloganları da attı. Sofya’nın ünlü meydanı ‘Vitoşka’ Caddesi’ndeki eylemi, Bulgaristan Romanlar Kongresi topluluğu desteklemiş olsa da, eyleme katılan Roman olmadı. Katılımcılardan Ani İvanova, toplumun duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti. İvanova, “Dünyada ve Bulgaristan’da ırkçılığın her çeşidine karşı koymak için buradayız. Ülkemizde ırkçılığa karşı duyarlılığı artırmamız lazım. Birçok insan bunu sorun olarak bile görmüyor. Burada farklı uçta gruplardan katılımcılar var. Fakat toplum olarak dikkat etmeliyiz ve ayrımcılığa izin vermemeliyiz” dedi.

Abone Ol Google News
Bitliste yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı

Bitlis'te yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı
İstanbullunun çilesi bitmiyor

İstanbullunun çilesi bitmiyor

​Yine İSKİ borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı.
Belediyeler CHPli vekillerin çiftliği mi?

Belediyeler CHP'li vekillerin çiftliği mi?

​Lise mezunu Erdem'e 'özel eğitim' şirketi yöneticiliğinden maaş.
Rum Kesimi'nin ümidi Akıncı

Rum Kesimi'nin ümidi Akıncı

Taviz sözü alan ​Anastasiadis'in gözü kulağı seçimlerde.
Rezaletin fotoğrafı

Rezaletin fotoğrafı

​​Caddebostan Sahili'nde kalabalıktan geriye çöplük kaldı.
Giriş ve çıkışlar kapatılabilir!

Giriş ve çıkışlar kapatılabilir!

Vaka sayısının her geçen gün arttığı ilçede halk uyarıldı.
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

​Meteoroloji 4 il için uyarı yayınladı.
Maaşını<br>onlara harcıyor

Maaşını
onlara harcıyor

Yasemin Öğretmen'den vatandaşlara çağrı var.
Trump 10 bin<br>asker istedi

Trump 10 bin
asker istedi

Trump ile Pentagon arasındaki gerilim sürüyor.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Libya'da tarih<br>yeniden yazıldı

Libya'da tarih
yeniden yazıldı

Hafter'in darbe rüyasını SİHA'lar bitirdi.
Fenerbahçe <br>ile görüştük

Fenerbahçe
ile görüştük

Teknik direktörlük için sürpriz isim gündeme geldi.
Çarklar yeniden<br>tam güç dönüyor

Çarklar yeniden
tam güç dönüyor

​"Hayatı hızla her alanda normal ritmine kavuşturuyoruz."
Gurbetçiler dönüyor

Gurbetçiler dönüyor

​Sıla hasreti tedbirlerle sona eriyor.
Libya'da<br>zafer coşkusu

Libya'da
zafer coşkusu

​Trablus'ta halk ordunun zaferlerini kutladı.
Amerika şiddet üzerine kurulu

Amerika şiddet üzerine kurulu

​Siyahi aktivist Barron, ABD gerçeğini anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.