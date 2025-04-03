Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Gigi bebek Japonların yıldızı

Gigi bebek Japonların yıldızı

04:003/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Japon kültürünün aile odaklı ve sıcak yapısını övdü.
Japon kültürünün aile odaklı ve sıcak yapısını övdü.

Japonya'ya seyahat yapan bir ailenin 4 aylık bebekleri Gigi, uçaktaki yolcuların ilgi odağı oldu. Sosyal medyada paylaşılan videoda Japonların, Gigi'ye sevgiyle yaklaştığı, onu kucaklayarak ilgi gösterdiği anların yer aldığı görüldü. Bebekle seyahat etmenin bazen zorlayıcı olabileceğini belirten anne, Japon halkının çocuklara duyduğu sevginin kendilerini büyülediğini dile getirdi. Gigi'nin annesi, paylaşımında duygularını, "Gigi gittiğimiz her yerde bir yıldızdı! Japon halkının güzel kalplere sahip olduğunu duydum" ifadelerini kullanarak dile getirdi. Sosyal medya kullanıcısı bir Japon esprili bir dille, "Artık herkes teyze ve amca!" derken, bir diğeri Japon kültürünün aile odaklı ve sıcak yapısını övdü.


#Gigi
#bebek
#Japonya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1000 TL emekli ikramiyesi farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 15.5 milyon emekli için emekli ikramiye ödeme tarihleri