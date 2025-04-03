Gigi bebek Japonların yıldızı

Japonya'ya seyahat yapan bir ailenin 4 aylık bebekleri Gigi, uçaktaki yolcuların ilgi odağı oldu. Sosyal medyada paylaşılan videoda Japonların, Gigi'ye sevgiyle yaklaştığı, onu kucaklayarak ilgi gösterdiği anların yer aldığı görüldü. Bebekle seyahat etmenin bazen zorlayıcı olabileceğini belirten anne, Japon halkının çocuklara duyduğu sevginin kendilerini büyülediğini dile getirdi. Gigi'nin annesi, paylaşımında duygularını, "Gigi gittiğimiz her yerde bir yıldızdı! Japon halkının güzel kalplere sahip olduğunu duydum" ifadelerini kullanarak dile getirdi. Sosyal medya kullanıcısı bir Japon esprili bir dille, "Artık herkes teyze ve amca!" derken, bir diğeri Japon kültürünün aile odaklı ve sıcak yapısını övdü.