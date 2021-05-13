​Gine tarımına TÜMOSAN katkısı​

Küresel salgınla birlikte tarımsal üretimin önemi giderek artarken, bu alanda yapılan yatırımlar traktör satışlarına da olumlu yansıdı. Türkiye’nin önde gelen traktör üreticilerinden TÜMOSAN, Gine’de hayata geçirilecek büyük tarım projesi için bu ülkeye 50 adetlik traktör ihracatı gerçekleştirdi. Traktör, dizel motor ve savunma sanayisi ürünleri üreten ve yıllık 75 bin adet motor, 45 bin adet traktör üretim kapasitesine sahip TÜMOSAN, 2019’da 3 bin 11 adet olan traktör satışını geçen yıl 5 bin 708’e çıkardı. Şirketin traktör satışları söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 90 arttı. 2019’da ise traktör satışından 304 milyon 637 bin 77 liralık gelir elde ederken, 2020’de bu rakam 761 milyon 419 bin 561 liraya ulaştı. Şirketin traktör satış gelirleri yaklaşık yüzde 150 arttı.

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