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Dünya Gine tarımına TÜMOSAN katkısı
AFRİKA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gine tarımına TÜMOSAN katkısı

Milli üretici TÜMOSAN’ın 50 traktörü, büyük tarım projesi için Gine’ye doğru yola çıktı. Gine’de 3 bin 500 hektar tarım arazisinde TÜMOSAN traktörleriyle ilk etapta çeltik üretimine başlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gine tarımına TÜMOSAN katkısı​
TÜMOSAN, Gine’de hayata geçirilecek büyük tarım projesi için bu ülkeye 50 adetlik traktör ihracatı gerçekleştirdi.

Küresel salgınla birlikte tarımsal üretimin önemi giderek artarken, bu alanda yapılan yatırımlar traktör satışlarına da olumlu yansıdı. Türkiye’nin önde gelen traktör üreticilerinden TÜMOSAN, Gine’de hayata geçirilecek büyük tarım projesi için bu ülkeye 50 adetlik traktör ihracatı gerçekleştirdi. Traktör, dizel motor ve savunma sanayisi ürünleri üreten ve yıllık 75 bin adet motor, 45 bin adet traktör üretim kapasitesine sahip TÜMOSAN, 2019’da 3 bin 11 adet olan traktör satışını geçen yıl 5 bin 708’e çıkardı. Şirketin traktör satışları söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 90 arttı. 2019’da ise traktör satışından 304 milyon 637 bin 77 liralık gelir elde ederken, 2020’de bu rakam 761 milyon 419 bin 561 liraya ulaştı. Şirketin traktör satış gelirleri yaklaşık yüzde 150 arttı.

KALKINMAYA DESTEK VERECEK

  • TÜMOSAN, bu yıl da yurt içi ve dışında traktör satışlarını artırmaya devam ediyor. Son olarak Gine’de Albayrak Grubu tarafından hayata geçirilecek büyük tarım projesi için farklı ekipmanlarla donatılan 50 traktör, ülkenin tarımsal kalkınması ve kendi kendine yetebilir hale gelmesi için deniz yoluyla Gine’ye gönderildi. Üç etaptan oluşan projenin ilk ayağına, 3 bin 500 hektarlık tarım arazisinde TÜMOSAN traktörleriyle Gine’nin en fazla ihtiyaç duyduğu gıda ürünü olan çeltik üretimiyle başlanacak. Gine çiftçilerinin de gücünü hissedeceği TÜMOSAN motor ve traktörleriyle ülkenin ekonomik olarak kalkınmasına destek sağlanacak. TÜMOSAN'ın traktör üretim kapasitesi tek vardiyada yıllık 15 bin, üç vardiyada yıllık 45 bin adedi buluyor. TÜMOSAN, 48-115 beygir güç aralığında 10 seride, 25 ana model altında 268 farklı model traktör üretimi gerçekleştiriyor. Dört ürün grubunda 19 zirai ekipman ve 280’den fazla model çeşitliliğiyle tarım sektörüne de hizmet veriyor.
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