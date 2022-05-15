Dünya Ginede üç yıl boyunca eylem yapmak yasaklandı
AFRİKA

Gine'de üç yıl boyunca eylem yapmak yasaklandı

Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Yarbay Doumbouya'nın darbe yaparak yönetimi ele geçirdiği Gine'de, 36 ay olması kararlaştırılan geçiş süreci boyunca sokak eylemlerinin yapılmasının yasaklandığı duyuruldu.

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Haber Merkezi AA
Ginede üç yıl boyunca eylem yapmak yasaklandı
Foto/arşiv

Askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesinden (CNRD) yapılan yazılı açıklamada, toplumsal huzur ve geçiş sürecine zarar verebilecek her türlü sokak eyleminin demokratik seçimler yapılıncaya kadar yasaklandığı bildirildi.

Devrik lider Alpha Conde'nin 3'üncü dönem adaylığına karşı ülke çapında birçok gösteri düzenleyen sivil toplum hareketi Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi (FNDC) ise "yasa dışı" ve "gayrimeşru" olarak nitelendirdikleri yasağa uymayacaklarını açıkladı.

Gine İnsan Hakları Savunma Örgütü (OGDH) de eylem yapmanın uluslararası sözleşmeler ve cunta tarafından kabul edilen geçiş tüzüğünde de yer alan bir hak olduğunu belirtti.

Gine'de askeri cunta hükümetinde meclis görevi yapan Ulusal Geçiş Konseyi (CNT), sivil yönetime 36 ay sonra dönülmesine ve demokratik seçimlerin de bu sürenin sonunda yapılmasına karar vermişti.

Gine'de darbe

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Yarbay Doumbouya, 5 Eylül 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, 1 Ekim 2021'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

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