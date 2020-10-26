Gine’nin seçimi Conde

Gine’de 18 Ekim’de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Alpha Conde, geçici sonuçlara göre yüzde 59,49 oy alarak ilk turda seçildi. Bağımsız Seçim Komisyonu (CENI), tüm seçim bölgelerinde tamamlanan oy sayma işlemi sonrası geçici sonuçları açıkladı. Buna göre 82 yaşındaki Conde, oyların yüzde 59,49’unu alarak ilk turda cumhurbaşkanı seçildi. Conde’nin en yakın rakibi Gine Demokratik Güçleri Birliği’nin (UFDG) lideri ve adayı 68 yaşındaki Cellou Dalein Diallo ise yüzde 33,5 oy aldı. Conde ve Diallo haricinde diğer 10 adaydan yüzde 5 barajını geçen olmadı.

SÖMÜRGECİLERLE MÜCADELE ETTİ

Alpha Conde Batı sömürgeciliğine karşı, ülkesinin bağımsızlığı ve kalkınması için mücadele eden bir lider olarak ön plana çıktı. Ülkenin 1958’de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010’da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015’te yeniden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu. Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, ikinci dönemi aralıkta sona erecek 82 yaşındaki Conde’nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart’ta yapılmıştı. Referandumda halkın oyları ile Alpha Conde’nin 3. dönem adaylığının önü açılmıştı.